Alle Glocken läuten

Hüttenfeld.Weihnachten wird auch in Hüttenfeld etwas anders als gewohnt. Um trotz Kontaktbeschränkung und Abstandsgebot ein Zeichen der Verbundenheit zu setzen, werden an Heiligabend um 18 Uhr alle Glocken der evangelischen und katholischen Kirche läuten. Durch das Glockenläuten soll die Heilige Nacht für alle gemeinsam spürbar werden, auch wenn man sie getrennt voneinander verbringt. Während man draußen dem Klingen lauscht, könne man eine Kerze anzünden oder ein Weihnachtslied singen, so die Ideen im Stadtteil.

Für junge Familien haben die beiden Kirchengemeinden außerdem an Heiligabend eine gemeinsame Aktion unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln organisiert. Die Anmeldung dazu lief bereits Anfang Dezember. Wie Jutta Günther vom katholischen Pfarrgemeinderat dem „Südhessen Morgen“ berichtet, haben sich in kürzester Zeit so viele Familien angemeldet, dass alle Termine schnell vergeben waren.

An der Kirche Halt machen

Allerdings kann man an den beiden Feiertagen bei einem Spaziergang durch Hüttenfeld an der evangelischen Kirche Halt machen. Dort kann man den geschmückten Weihnachtsbaum mit einer eigens für dieses Jahr gestalteten Krippe vor der Kirche bewundern. Außerdem hat die Kirchengemeinde „Gottesdienst to go“-Säckchen gerichtet, von denen jede Familie eines mit nach Hause nehmen kann.

Die katholische Kirche ist an beiden Weihnachtsfeiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. So ist es Passanten möglich, den großen Weihnachtsbaum und die liebevoll geschmückte Krippe zu besuchen. Dabei ist zu beachten, dass sich immer nur eine Familie in der Kirche aufhalten darf. gün

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.12.2020