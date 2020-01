„Alle nur zum Wohl der Gemeinschaft tätig“

Lampertheim.Welchen Stellenwert der Neujahrsempfang der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Lampertheim bei seinen Mitgliedern genießt, das konnte man am Samstag unschwer anhand der zahlreichen Besucher in der Zehntscheune ermessen. Die Reihen waren voll besetzt, die Tische mit kleinen Glücksbringern dekoriert, und der Kaffee war vorbereitet. Auf der Bühne hatte das „Blaulichttrio“, eine Band aus dem Mannheimer Stadtteil Sandhofen, Platz genommen. Sie unterhielt das Publikum mit bekannten Schlagern der vergangenen Jahrzehnte.

Ehe die Vorsitzende Walburga Jung zur Begrüßung ihrer Gäste übergehen konnte, war erst mal das Verzehren der traditionellen Neujahrsbrezel – diesmal in der Form eines Glückschweines – angesagt. Mittlerweile waren auch die Gäste aus Politik und Stadtverwaltung, wie Bürgermeister Gottfried Störmer, Erster Stadtrat Jens Klingler, der Fraktionsvorsitzende der SPD Marius Schmidt, sowie Karl-Heinz Berg und Hans Schlatter eingetroffen. Durch die just überstandene Erstürmung des Rathauses sichtlich gezeichnet, mussten sie sich erst einmal stärken. Obernärrin Margit Selb vertrat die Fastnachter in der Runde.

Doch dann wurde es offiziell. Walburga Jung begrüßte alle Gäste und ging auch sofort auf die unschönen Ereignisse in Frankfurt ein. „Von den finanziellen Unregelmäßigkeiten in diesem Bezirksverband distanzieren wir uns ausdrücklich“, stellte sie fest.

Jung richtete den Blick lieber auf die positiven Ereignisse im Lampertheimer Verein. So konnte sie von 13 Neueintritten in den Ortsverein berichten, so dass die Anzahl der Mitglieder auf 170 gewachsen ist. Sorge mache ihr jedoch der zunehmende Arbeitsaufwand in der Kleiderkammer. Manchmal seien zwölf Mitglieder nötig, um die Arbeit zu bewältigen. Dabei litten die freiwilligen Helfer immer wieder unter der schlechten Luft im Keller in der Blücherstraße. Leider sei noch immer keine verbindliche Zusage seitens der Eigentümer da, um eine Lüftungsanlage zu realisieren, sagte Jung. Der Jahresausflug sei in der Planung. Wahrscheinlich gehe es ins Zillertal, berichtete die Vorsitzende weiter. Abschließend wünschte sie allen Gästen ein erfolgreiches und friedliches Jahr.

Bürgermeister Gottfried Störmer bescheinigte der AWO, ein Verein zu sein, der im Gemeinwesen ein wichtiger Faktor darstelle und in seiner sozialen Funktion nicht wegzudenken sei. Auch Störmer thematisierte die Vorgänge in Frankfurt, bescheinigte aber gleichzeitig dem Ortsverein Lampertheim eine absolute Integrität. „Ich kenne hier alle persönlich und weiß, dass alle ehrenamtlich zum Wohl der Gemeinschaft tätig sind“, betonte Störmer.

Auch Jens Klingler ging auf die Vorkommnisse in Frankfurt ein und meinte, dass dort Menschen tätig waren, welche nicht im Geiste der AWO gehandelt hätten. Er sei froh, dass es solche Mitglieder in Lampertheim nicht gebe. „Die AWO braucht eine starke Solidarität und muss und soll in Lampertheim weiterhin unterstützt werden“, so betonte Marius Schmidt. An Neuigkeiten wusste er zu berichten, dass für den neuen Kindergarten als Träger der Kreisverband der AWO bestimmt worden sei.

Der Zehntscheune bescheinigte er, sie sei mittlerweile etwas abgewohnt. Er konnte berichten, dass für das laufende Jahr Mittel für einen Architektenwettbewerb eingestellt worden seien. Im nächsten Jahr könnte die Modernisierung der Zehntscheune erfolgen. Weiter teilte Schmidt mit, dass die Busverbindung nach Heppenheim erheblich verbessert werden solle. sto

© Südhessen Morgen, Montag, 20.01.2020