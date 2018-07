Anzeige

Lampertheim.Zur Kup-Prüfung des Taekwondo-Vereins Black Tigers trafen sich die aufgeregten Teilnehmer in der Altrheinhalle in Lampertheim. Die Prüfung wurde von Harry Heidenreich (B-Trainer, dritter DAN) und seinem Prüferteam abgenommen.

Mit Freude konnte man feststellen, dass alle Prüflinge einen sichtbaren Entwicklungsschritt gemacht haben und dadurch den angestrebten Gürtelgrad erreichten. Sinan Seckler konnte an dem Abend mit der besten Prüfung seiner Gürtelstufe überzeugen. Somit wurde das Sommerziel erreicht. Das erste Training nach den Ferien ist am Dienstag, 7. August. Am Samstag, 25. August, findet das alljährliche Grillfest im Vogelpark statt.

Die Prüflinge im Überblick: 9. Kup (weiß auf weiß/gelb): Luca Mandel, Berrak Ciftepala, Nike Maischein; 8. Kup (weiß/gelb auf gelb): Samar Rashidi, Cara Schönberger, Sophie Schönberger, 6. Kup (gelb/grün auf grün): Erik Kuczinski, Sinan Seckler; 5. Kup (grün/blau auf blau): Florian Schreiner. red