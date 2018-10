Allein geht es nicht in der Welt

Corinne Kraußer (links) und Jeanette Friedrich sorgen für gute Laune . © ksm

LAMPERTHEIM.Des Müllers Lieschen ist verzweifelt. Ihr Vater hat kein Geld mehr, also muss ein Mann für sie her. Aber nicht irgendeiner, sondern ein furchtbar reicher. Am besten gleich der König. Und weil sich Rumpel (Corinne Kraußer) und Stielzchen (Jeanette Friedrich) sowieso dauernd übertreffen wollen, behauptet Stielzchen übermütig. „Ich bin so goldig, ich kann aus allem Gold machen.“ Und das ganz allein.

Von Rumpel braucht sie schließlich schon gar keine Hilfe. Da ist die Aufgabe schnell gefunden, am besten etwas noch nie da Gewesenes: Als Lieschen soll sie für den König aus Stroh Gold spinnen. Nur dann wird er sie als Königin zur Frau nehmen, ansonsten soll ihr Kopf rollen. Und schon ist die Handlung mittendrin im etwas abgewandelten Märchen der Brüder Grimm. Die professionellen Darstellerinnen des Mannheimer Capitols brauchen für ihre Vorstellung nur wenig Hilfsmittel. Auf große Effekte verzichten sie gänzlich. Das brauchen sie auch nicht, um beim Kinderpublikum zu landen. Zu zweit verkörpern sie liebevoll die verschiedenen Figuren an einer kleinen Bude mit rotem Vorhang. Besonders ihre ulkigen Masken etwa als König oder Bedienstete sorgen für Lacher bei den Kindern. Die rufen auch gerne mal rein und haben jede Menge Spaß.

Neben Klamauk und lustigen Sprüchen hat das Kindertheater aber auch eine Botschaft parat: Denn während Lieschen mehr und mehr an der unlösbaren Aufgabe verzweifelt, bemerkt sie: Allein geht es eben doch nicht. Hilfe gibt es dann ähnlich wie in der berühmten Vorlage von unerwarteter Stelle. Ein Hutzelmännchen hilft dem Müllers Mädchen im Tausch gegen ihren Schmuck aus der Patsche. Den vielen Familien im Schwanensaal jedenfalls gefällt’s.

