„Alles Gute zu 100 Jahre Freiheit“

Ygimantas Pavilionis bei seiner Ansprache in Hüttenfeld. © Ksm

HÜTTENFELD.„Alles Gute zu 100 Jahren Frieden und Freiheit“, hatten Schüler als Geburtstagsgruß auf Papierherzen in den litauischen Nationalfarben geschrieben. Auch wenn seit dem Ausrufen der Unabhängigkeit am 16. Februar 1918 in Litauen oft weder Frieden noch Freiheit herrschte, so ist das 100-jährige Bestehen der Unabhängigkeitserklärung für das Land doch ein Tag mit großer Symbolkraft. Das Litauische

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2679 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.02.2018