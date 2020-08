Alles wird noch schöner

Lampertheim.„Wir machen den Vogelpark zum Freiwilligentag am 19. September noch schöner“, sagt Vorsitzender Stephan Germann. Die Mitglieder und Helfer wollen gemeinsam anpacken, denn im Park gibt es viel Arbeit zu bewältigen. So fallen kleinere Gartenarbeiten bis hin zum Säubern und Gestalten von Volieren und Gehegen an. Es sollen Unkraut entfernt, neue Pflanzen gesetzt und Hecken im Umfang etwas eingedämmt werden. Außerdem ist geplant, den hinteren Teich zu entschlammen. „Eine geeignete Schlammpumpe könnten wir an diesem Tag gebrauchen“, wünscht sich der Vorsitzende. Für helfende Familien bietet Germann an, auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Nach Absprache könnten Tiere des Parks, wie die Zwergziegen versorgt und gestreichelt werden. roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.08.2020