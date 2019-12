Als aufrechter Christ Opfer einer dunklen Zeit

Lampertheim.Zum 75. Mal jährte sich der Tag, an dem Pater Alfred Delp in seiner Gefängniszelle sein Glaubensgelübde ablegte – gleichbedeutend mit seinem endgültigen Todesurteil. In der St. Andreas-Kirche, wo dieses Gelübde mit der Unterschrift des Paters einsehbar ist (der Südhessen Morgen berichtete), fand nun ein Festgottesdienst statt, um des bekanntesten Sohnes der Stadt zu gedenken.

Mit der Verlesung von Briefen des Paters aus der Todeszelle begann der Gottesdienst. Michael Koch zitierte Passagen, die den Menschen Delp mit seinen Nöten, aber auch in seiner Dankbarkeit über seine Wegge- fährten und deren Hilfe verdeutlichte. „Wir sind die Heimatgemeinde, hier feierte er seine erste Messe“, mit diesen Worten stellte auch Pfarrer Christian Rauch die Bedeutung des Paters für Lampertheim dar. Delps Bedeutung für das ganze Bistum drückte sich unter anderem durch den Besuch des Domdekans und Prälaten Heinz Heckwolf aus Mainz aus, der die Gedenkpredigt hielt.

Begrüßen konnte der Pfarrer auch Familienangehörige des Paters sowie Mitglieder der Alfred-Delp-Gesellschaft aus Mannheim. Bevor Prälat Heckwolf in seiner Gedenkrede auf den Menschen Alfred Delp einging, sang der Gospelchor Ephata unter der Leitung von Maria Karb das Kyrie/Missa Festiva und unterstrich mit seinem Vortrag den feierlichen Charakter der Gedenkmesse.

In seiner Predigt beschrieb Prälat Heinz Heckwolf die Zeit vor 75 Jahren als eine dunkle Zeit, geprägt von Krieg, Zerstörung und Hass. Jeder, der eine andere Meinung hatte, wurde eingekerkert. Alfred Delp sei ein Opfer dieser Zeit gewesen – ein aufrechter Christ, aber auch ein Mensch mit vielen Selbstzweifeln.

Eindringlich schilderte Heckwolf die Stunde des Gelübdes in einer kahlen Zelle im Gefängnis Tegel. Nur der Jesuit Franz von Tattenbach und ein Gefängniswärter waren dabei. Delp zeugte dabei von großer Standfestigkeit, erinnerte sich Tattenbach später. Nur beim nochmaligen Verlesen des Gelübdes habe sich die innere Anspannung des Paters gezeigt, als er den Text mit gebrochener Stimme verlesen habe.

Prälat Heckwolf beschrieb auch den Menschen Delp und seine Ziele. Delp beschäftigte sich intensiv mit der sozialen Lage der Menschen und machte sich Gedanken über das Zusammenleben nach dem Krieg. „Gott hat mir einen festen Punkt im Universum geschenkt, diesen festen Punkt habe ich nun erreicht“, schrieb Delp aus seiner Zelle.

Nach der Wandlung, bei der auch Pfarrvikar Claus-Peter Stockh, Pfarrer Virginijus Grigutis und Pfarrer Andreas Rubel mitwirkten, sang Ephata zusammen mit der Gemeinde zum Abschluss das Kirchenlied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ – ein Lied, das dem Charakter dieser Gedenkfeier entsprach.

Das Gelübde Pater Delps konnte die Gemeinde am Ende des Gottesdienstes im Orginal am Altar besichtigen. sto

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019