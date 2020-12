Als Nikolaus im Schreibwarenladen saß

Lampertheim.Viele Regierungschefs haben es schon verkündet: So wie der Osterhase sind auch Nikolaus, Weihnachtsmann und Christkind systemrelevant. Sie unterliegen keinerlei Ausgangsbeschränkungen und können reisen, wohin und so viel sie wollen. Auch wenn sie aus anderen Ländern, von einer Wolke oder dem Nordpol kämen, müssten sie nicht erst 14 Tage in Quarantäne. Dennoch wird die Vorweihnachtszeit diesmal wohl nicht annähernd so unterhaltsam werden wie in früheren Zeiten in Lampertheim.

Damals wurde der Nikolaus in der Spargelstadt auch als „Benzenickel“ bezeichnet. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war er, den Überlieferungen nach, eine eher zwielichtige Gestalt, eine Mischung aus dem gütigen Bischof und dem Knecht Ruprecht. Er trug Lumpen, hatte eine Rute dabei und seine Füße waren mit Stroh gegen die Kälte umwickelt. Geschenke, meist in Form von Obst, Nüssen und Gebäck, brachte er aber auch. Wer zu schnell danach griff, konnte jedoch auch Bekanntschaft mit der Rute machen.

Heute entspricht der Nikolaus mehr dem wohltätigen Bischof von Myra, der angeblich sein ganzes Vermögen an die Armen verschenkte. So ließ er, der Legende nach, drei Schwestern jeweils einen Klumpen Gold als Mitgift zukommen. Deshalb wird er heute noch mit drei goldenen Kugeln oder Äpfeln dargestellt. Er gilt auch als Schutzpatron der Seefahrer und Kaufleute. In vielen Hansestädten gibt es deshalb Nikolaus- oder Nicolaikirchen. Ironischerweise ist er auch der Schutzheilige der Diebe.

Notizen im Schaufenster

Wie der Nikolaus aussieht, das konnten Lampertheimer Kinder früher auch sehen, wenn sie durch die Stadt gingen. Denn im Eckhaus Kaiserstraße/Friedrichstraße befand sich damals die Schreibwarenhandlung Röhrig. Dort saß in der Adventszeit im Schaufenster eine große Nikolausfigur, die offenbar gerade etwas notierte und dabei die Hand bewegte. Allgemein scheinen sich die Erwachsenen heute wie früher mehr auf den Besuch des Nikolauses zu freuen. Sie laden ihn schließlich ein. Den Kindern war dieser allwissende Fremde mit Mitra und Bischofsstab nie so recht geheuer. Vor allem, weil er ganz persönliche Geheimnisse kannte. Etwa, dass man keinen Spinat mochte oder dass man beim Diktat – wie dämlich – das Wort „nämlich“ mit „h“ geschrieben hatte.

Manche Kinder verschwanden, sobald es an der Tür klingelte, hinter dem Sofa und kamen erst wieder heraus, wenn der Nikolaus und sein Begleiter Knecht Ruprecht samt goldenem Buch wieder die Fliege gemacht hatten.

Alle Bemühungen sie hinter der Lehne hervorzulocken, wurden geflissentlich ignoriert. Ebenso die Bitte um ein Lied oder ein vorher mühsam zusammen eingeübtes Gedicht (meistens das Gleiche, das der Nikolaus im Laufe des Abends wahrscheinlich ein Dutzendmal hörte: „Von drauß’ vom Walde komm’ ich her…“)

Auch das Angebot der Erwachsenen „Na, dann singen wir doch alle gemeinsam!“ fruchtete nichts. „Lustig, lustig, tralalalala“, trällerte nur der gemischte Chor, bestehend aus Eltern und Großeltern, verstärkt durch den Bass vom Onkel und dem brechenden Sopran der Tante. Und dem Gejaule des Dackels. Mancher geplagte Nikolaus wünschte sich da wahrscheinlich, dass in dem großen Sack auch etwas für ihn sein möge – nämlich eine große Packung Ohrenstöpsel. Besser ging es dem Nikolausdarsteller höchstens bei größeren Veranstaltungen – wie etwa bei den traditionellen Adventsfeiern des Lampertheimer Turnvereins, bei denen es einstudierte Kinder-Aufführungen oder auch Tänze auf der Bühne gab.

Doch zurück in die Haushalte der Spargelstadt. Dort sahen es manche Kinder als eine Art Mutprobe an, sich mit dem Nikolaus zu messen. „He, Nikolaus, wieso bist du eigentlich so dick?“, wurde der hohe Gast dann schon einmal gefragt. Und „Darf ich mal an deinem Bart ziehen? Ist der echt?“ In Zeiten, in denen noch viel Wert auf eine gute religiöse Erziehung gelegt wurde, wünschten sich manche Erwachsene ein Loch, um darin zu verschwinden, wenn sich beim Nachwuchs ein höchst lückenhaftes Wissen über den hohen Besucher auftat. Indem der Nikolaus etwa vom Sprössling peinlicherweise mit den Worten begrüßt wurde: „Wer bist du denn? Bist du der Heilige Geist?“

Andere Kinder ließen sich kein X für ein U vormachen und bewiesen detektivisches Gespür bei der Entlarvung des Gastes. Da nutzten auch kein langer Rauschebart und ein in die Hose gestopftes Sofakissen etwas. „Ich weiß genau, wer das ist!“, erscholl es dann triumphierend, denn der nicht abgenommene markante Siegelring offenbarte die wahre Identität des Besuchers: „Du bist nicht der Nikolaus, sondern Onkel Dieter!“

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.12.2020