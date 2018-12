Altbekannte Lieder und neu erdachte Geschichten

Lampertheim.Schon am frühen Nachmittag hatten sich die Senioren in der Cafeteria der Begegnungsstätte Alte Schule eingefunden, um sich bei Kaffee und Kuchen an festlich gedeckten Tischen auf das kommende Weihnachtsfest einzustimmen.

Die Vorsitzende des Seniorenbeirates, Gerlinde Hellmuth, freute sich besonders über den Besuch von Bürgermeister Gottfried Störmer, Stadtrat Jens Klingler sowie von Fachbereichsleiter Bernd Ranko. Für Hellmuth sei das ein Beweis dafür, welche Wertschätzung der Seniorentreff mittlerweile genieße.

Besonders umfangreich seien die Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier, aber auch für die normalen Treffen im Jahresverlauf gewesen, so Hellmuth. „Da wird jede helfende Hand gebraucht“, stellte die Vorsitzende fest und bedankte sich beim Helferteam. Auch der Kreativgruppe um Inge Netscher, der Film- und Videogruppe sowie den unermüdlichen Bäckerinnen um Monika Krings galt ihre Anerkennung. Nicht zu vergessen Evelyne Hein, die für das regelmäßige Volksliedersingen und das Bingospiel verantwortlich ist.

Textsichere Sänger

Bürgermeister Störmer dankte im Namen der Stadt all denen, die sich in der Seniorenbetreuung engagieren. „Ich freue mich immer, wenn es einen Anlass gibt, den Senioren einen Besuch abzustatten“, sagte Störmer. Am Keyboard hatte mittlerweile Horst Herrmann Platz genommen, und nachdem Evelyne Hein zur Einstimmung noch ein Gedicht vorgetragen hatte, erklangen die vielstimmig gesungenen Weihnachtslieder. Ein dickes Textbuch lag für jeden bereit, aber bei der älteren Generation brauchte man sich wegen Textsicherheit keine Gedanken machen. Die Lieder waren jedem vertraut. Mal erklang „Vom Himmel hoch“ oder „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ mit Keyboardbegleitung, mal wurde auch a cappella gesungen. Natürlich gab es auch zahlreiche Textbeiträge.

Ria Ofenloch glänzte mit einer selbst geschriebenen Weihnachtsgeschichte, Inge Netscher beleuchtete das Fest mehr von der humorvollen Seite. Auch spontan rezitierten Senioren Gedichte aus ihrer Jugendzeit, wie das schöne Weihnachtsgedicht „Markt und Straßen stehen verlassen“ von Joseph Freiherr von Eichendorff.

Mit Flötenbegleitung

Überhaupt hat der Seniorenkreis keinen Mangel an Mitgliedern, die gerne etwas vortragen. Zum Singen am Heiligabend gehörte früher auch immer die Begleitung durch Flöten, erinnerte sich Gerlinde Hellmuth. Grund genug, die Flötengruppe Allegro aus Neuschloß einzuladen. Die Gruppe besteht seit zwölf Jahren und hat 13 Mitglieder.

Vier davon waren Hellmuths Einladung gefolgt und unterstützten mit ihrem Flötenspiel das gemeinsame Singen. Dann war es aber an der Zeit, zur Bescherung zu schreiten. Jeder Besucher erhielt ein kleines Präsent vom Helferteam.

