Alte-Herren-Teams trotzen der Hitze

Anzeige

Schon früh erspielte sich die Sondermannschaft des Turnvereins die Rolle des Turnierfavoriten. Die ersten drei Spiele gewannen sie allesamt, darunter auch die Auseinandersetzung gegen den DJK Sandhofen, der zuvor zweimal siegreich war und in der Vorrunde nur gegen die Soma unglücklich mit 0:2 verlor. Für den Gastgeber lief es weniger gut. In den beiden Derbys gegen die Soma setzte es jeweils eine 0:1-Niederlage. Insgesamt kam der VfB auf zwei Siege bei vier Niederlagen, was Platz drei in dem Viererfeld bedeutete. Die Sondermannschaft des TV konnte in der Rückrunde in einem hart umkämpften 0:0 gegen Sandhofen die Tabellenführung behaupten und den Turniersieg ins Ziel retten. jkl

© Südhessen Morgen, Montag, 28.05.2018