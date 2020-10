Alte Obstbäume in die Stadt

Lampertheim.Äpfel, Birnen, Kirschen und Zwetschgen suchen ein neues Zuhause. Mit der Obstbaumaktion der Stadt werden alte Obstbaumsorten, die früher auf Streuobstwiesen gepflanzt wurden, in die Stadt geholt und verbessern die biologische Vielfalt im Stadtgebiet. Um sich gewünschte Sorten zu sichern, können Interessierte bei den Technischen Betriebsdiensten bis 9. Oktober unter der Nummer 06206/9 49 90-0 anrufen oder eine E-Mail an gruenflaechen@lampertheim.de senden. Die Abholung erfolgt am 21. November in der Industriestraße 35 bei der Stadtgärtnerei zwischen 10 und 12 Uhr. Die Bäume werden zum Preis von 25 Euro für Hochstämme und 20 Euro für Halbstämme angeboten und müssen bei Abholung bar bezahlt werden. red

