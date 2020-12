Alte Schule bleibt aktuell

Hofheim.Die Alte Schule in Hofheim spiele in den Überlegungen von Kreis und Kassenärztlicher Vereinigung Hessen noch immer eine Rolle als alternatives Corona-Testzentrum zu Heppenheim. Mittlerweile würden Personen in Kindertagesstätten sowie Schulen, Alten- und Pflegeheimen von Bundeswehrsoldaten und Angehörigen des Deutschen Roten Kreuzes aufgesucht und getestet. Hierdurch wären vor einem Testzentrum in der Alten Schule nicht mehr so lange Warteschlangen zu befürchten, erläuterte Bürgermeister Gottfried Störmer vor dem Hofheimer Ortsbeirat.

Sollte das Gebäude die letzte Möglichkeit im Kreis sein, ein Testzentrum einzurichten, „dann werden wir uns dagegen nicht mehr wehren können“, meinte Störmer. Wie berichtet hat das bestehende Testzentrum in Heppenheim ein neues Terminsystem eingeführt, wodurch die Wartezeiten verkürzt wurden. Ein Impfzentrum soll in Bensheim eingerichtet werden.

Nach Einschätzung des Bürgermeisters hatte die Stärkung der Linie 601 durch einen zusätzlichen Bus eine Entlastung bei den Schülertransporten zur Folge. CDU-Ortsbeiratsmitglied Marco Knecht führte die lockerere Besetzung in den Schülerbussen dagegen vorwiegend auf den Hybrid-Unterricht zurück. Bei einem schulischen Regelbetrieb würde es in den Bussen auch wieder zu Ballungen kommen, meinte er.

Ortsvorsteher Alexander Scholl bedauerte, dass es im Stadtteil aufgrund der Infektionsrisiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weder zu einem Weihnachtsmarkt noch zu einem Adventskaffee komme. Auch Alternativen seien mit Blick auf die massiven Einschränkungen verworfen worden. Für die Ortsbeiratssitzungen 2021 nannte Scholl folgende Termine: 3. Februar, 28. April, 23. Juni, 15. September und 24. November. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.12.2020