Zur Entschärfung der Parksituation im Rosenweg, der Heppenheimer Straße und der Alfred-Delp Straße sprach Klingler dank Nachhakens von Christdemokrat Aidas Schugschdinis eine Einladung an Ordnungsamtleiter Uwe Becher zur nächsten Sitzung aus. Die Stadt hatte mit neuen Straßenmarkierungen die Situation, besonders für Anwohner, verbessern wollen. Doch genau die seien in der Alfred-Delp Straße an Schugschdinis heran getreten und berichteten von Behinderungen beim Fahren aus Hofeinfahrten, erklärte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende. Keine Bereitschaft zu Änderungen sehe das Ordnungsamt dagegen beim Reitverbot auf dem Feldweg, so Klingler.

Besseres Freizeitangebot

Das neue Radargerät an der L3110/Alfred-Delp Straße, dessen Aufbau sich genau wie in Neuschloß verzögert hatte, befinde sich nun in Vorbereitung. Außerdem erarbeite der Jugendbeirat aktuell eine Umfrage für ein besseres Freizeitangebot im Stadtteil, berichtete der Erste Stadtrat. Ferner teilte Vorsteher Berg mit, dass die Ortsbeiratsmitglieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu einem Vor-Ort Termin bei der Tierkörperbeseitigung SÜPRO eingeladen seien. Dort wollen sie sich ein Bild von der geplanten Abluftvorwaschanlage machen. Für den renovierten Parkplatz am Bürgerhaus habe Berg nachgefragt, ob ein Behindertenparkplatz sowie eine Ladestation für Elektroautos noch angedacht sei. Darüber hinaus wolle er in der kommenden Sitzung eine Regelung für zunehmend beschädigtes und verschmutztes Mobiliar im Bürgerhaus vorlegen. ksm

