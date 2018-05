Anzeige

Hofheimer dominierten das Spiel

Umso mehr überraschte es, dass der SV Kirschhausen nach 25 Minuten in Führung ging, als Claus Dippel eine schöne Einzelleistung mit dem 0:1 abschloss. Die zweite Hälfte der Spielzeit, die zweimal 35 Minuten betrug, gehörte aber eindeutig dem FV Hofheim. Und schon in der 36. Minute hieß es nach Attila Jambors Treffer 1:1. Und es sollte noch besser für die Hofheimer kommen, denn Dirk Eberles Direktabnahme bedeutete das 2:1.

Die Entscheidung fiel in der 43. Minute. Als Eric Uhrig im Strafraum des SV Kirschhausen gefoult wurde, verwandelte Murat Akbiyik den folgenden Neunmeter zum 3:1 für den FVH. Dieser konnte es gut verkraften, dass den Kirschhäusern fünf Minuten vor dem Abpfiff noch das 2:3 durch Volker Stegmaier gelang. Die Hofheimer waren die in allen Belangen bessere Mannschaft. So musste Kirschhausens Torwart Stolingwa mehrfach sein ganzes Können aufweisen, um einen weiteren Treffer der Hofheimer zu verhindern.

Und auch eine weitere Neunmeterchance ließen die Hofheimer durch Andreas Blüm ungenutzt. Bald warten auf die Hofheimer Altfußballer weitere spannende Aufgaben, denn sie nehmen schon seit einiger Zeit an den vom Südwestdeutschen Fußballverband organisierten Spielrunden teil. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.06.2018