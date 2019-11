Altkleider gesammelt

Hofheim.Die Kleidersammlung zugunsten der Nieder-Ramstädter Heime hat einen festen Platz im Terminkalender der evangelischen Kirchengemeinde in Hofheim. Stattliche zwei Dutzend ehrenamtliche Helfer aus den unterschiedlichsten Gruppen, unter ihnen sechs Konfirmanden, beteiligten sich dieses Mal wieder an der Aktion. Ein Teil der Kleidung wird direkt im Secondhand-Shop der Nieder-Ramstädter Heime zum Verkauf angeboten, weitere Artikel an Textilsortierbetriebe verkauft.

Die Zwischeneinlagerung erfolgte in der Scheune von Gerd Back. Mit dem erzielte Erlös sollen nun die betreuten Menschen in Mühltal unterstützt werden, teilte die Gemeinde mit. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.11.2019