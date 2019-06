Altrhein soll lebendig bleiben

LAMPERTHEIM.Der Altrhein ist lebendig – und für die Lampertheimer mehr als nur ein verschlammter Nebenarm des Rheins. Das hat der Aktionstag „Lebendiger Altrhein“ am Sonntag gezeigt. Mit einem vielfältigen Informations- und Mitmachprogramm haben Lampertheimer Vereine, Firmen und die Stadt entlang des Altrheins zwischen WSV und dem „Alten Hafen“ das Potential des Gewässers zu Land und zu Wasser demonstriert. Der Besucherandrang war am frühen Vormittag zunächst noch verhalten, einige Angebote wurden erst im Verlauf des Tages aufgebaut.

Zeichen gesetzt

Aus ihrem Aktionstag „Lebendiger Altrhein“ wollten die Veranstalter ausdrücklich keine Protestveranstaltung machen – und haben dennoch ein Zeichen gesetzt: für den Erhalt des Altrheins. Ganz ohne Protestplakate und Demonstrationen. Stattdessen informierten zahlreiche Stände über die Möglichkeiten, die der Altrhein und das Naturschutzgebiet Biedensand für Mensch und Tier bieten. Damit hat die Arbeitsgemeinschaft Lampertheimer Altrhein (Ala), auf deren Initiative der Tag entstand, insbesondere gemeinsam mit den Wassersportvereinen und dem Naturschutzbund (Nabu) gezeigt, welche Bedeutung der Altrhein als Heimatort vieler Tier- und Pflanzenarten, als Sportstätte und als Erholungsgebiet für die Spargelstadt hat. Diese „Schönheiten und Möglichkeiten“ wollten die Veranstalter überregional bekannt machen, wenngleich die allermeisten Besucher aus Lampertheim kamen. Allerdings hielten auch einige Radfahrer auf ihrer Route entlang des Damms an.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem Bootskorso um Kapitän Werner Reuters, Vorsitzender des Fährvereins Nibelungenland und einer der Hauptinitiatoren, und seiner Frischling. Mit dem „Walking-Act“ der Musiker-Initiative-Lampertheim (MIL) an Bord und dem passenden Lied „Eine Seefahrt, die ist lustig“ tingelte die Frischling als Flaggschiff über den Altrhein. Begleitet wurde sie von zahlreichen Paddel-, Ruder- und Motorbooten.

Vom Damm aus empfingen die Besucher die Boote winkend und eröffneten parallel auch an Land den Aktionstag. Auf dem Parkplatz „Alter Hafen“ neben dem Fährhaus grillte Otto Edinger schon am frühen Vormittag in seiner Freiluftküche. Daneben stellte „Lampertheim Classics“ seine Oldtimer aus, im Infopunkt gab es neben einer Foto-Ausstellung zum Biedensand auch eine Vorstellung des Mannheimer Figurentheaters „Hände hoch“.

Gefährdete Pflanzen

Wenige Gehminuten am Damm entlang hatte der Kanu-Club an seiner Vereinsstätte Stellung bezogen. Am zweiten größeren Knotenpunkt der Veranstaltung waren unter anderem auch die Lebenshilfe mit der Kita Schwalbennest, die Segelschule Bergstraße, der Angelclub und diverse Verbände und Initiativen dabei. Der Lampertheimer Nabu um Andrea Hartkorn zeigte an seinem Stand, welche Tiere und Pflanzen am Altrhein beheimatet und gefährdet sind. Kinder konnten außerdem „Origami-Fledermäuse“ basteln und an einem tierischen Malwettbewerb teilnehmen.

Die drei LGL-Schüler Sarah, Leonie und Levin dachten am Stand nebenan das Thema noch eine Nummer größer. Die Elfjährigen sind für die Organisation „Plant for the planet“ aktiv und wollen nicht nur Lampertheim „ein kleines Stückchen besser und umweltfreundlicher“ machen. „Passt doch wunderbar zur Veranstaltung“, fand Sarah beim Verteilen von fair gehandelter Schokolade. Dort patrouillierte auch DRK-Bereichsleiter Christian Schmidt, der gemeinsam mit dem DLRG für Notfälle bereit stand. Das wichtigste Schutzmittel hatte er zur Hand: „Mückenschutz-Spray“, sagte er lachend. Für Groß und Klein gab es im Laufe des Tages noch zahlreiche Mitmachangebote. Wenige Meter weiter knoteten Dammbesucher Taue zu Seemannsknoten zusammen oder traten zum Rettungsringweitwurf an. Der Kanu-Club und Edinger-Märkte boten ein Schnupperkurs im Stand-Up-Paddling an.

Beim WSV Lampertheim, wo die Veranstaltung endete, waren dann die Profis auf dem Wasser. Seit Samstag fand dort die Süddeutsche Meisterschaft im Kanupolo statt, an der auch Mannschaften des WSV teilnahmen. Es war ein Tag, der die vielen nochmals vor Augen geführt hat, welche Bedeutung der Altrhein für Lampertheim hat.

© Südhessen Morgen, Montag, 17.06.2019