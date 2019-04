Am 1. Mai die Heimat erkunden

Lampertheim.Der Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim lädt am Mittwoch, 1. Mai, zu seiner Fahrradfahrt durch die Gemarkung und um das Stadtgebiet herum ein. Neben den Mitgliedern sind ausdrücklich auch Freunde des Vereins und Nichtmitglieder willkommen.

Abfahrt ist um 10 Uhr am Heimatmuseum. Die Fahrzeit beträgt gutzwei Stunden – ohne Mittagesessen und Führung. Die Mittagsrast ist für etwa zwölf Uhr in der Gaststätte „Zum Neurhein“ vorgesehen. Wir beginnen unsere Fahrt am Heimatmuseum und fahren zunächst zum Burgplatz. Über die Tuchbleiche geht es weiter an der Landesgrenze entlang zur Branntweinbrücke. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019