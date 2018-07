Anzeige

Lampertheim.Ob Stolpersteine säubern, Sträucher schneiden, Grünanlagen pflegen oder gemeinsam musizieren: Am 15. September heißt es zum fünften Mal in Lampertheim „Wir schaffen was!“ Beim sechsten Freiwilligentag packen Ehrenamtliche in der gesamten Metropolregion an, um vielfältige Projekte zu verwirklichen. Vereine, Kindertagesstätten, Schulen, soziale Einrichtungen und Institutionen beteiligen sich.

Einige Projektleiter und Projektvertreter waren gestern in den Sitzungssaal des Alten Rathauses gekommen, um ihre Projekte vorzustellen. „Aktuell sind für Lampertheim 27 Projekte gemeldet“, erklärte Dirk Eichenauer, Fachdienstleiter vom Fachbereich 40 Bildung, Kultur und Ehrenamt. Der Verantwortliche für den Freiwilligentag in Lampertheim begrüßte acht Gruppen; am nächsten Dienstag werden weitere Teilnehmer ihre Vorhaben erläutern. Im September 2010 war der Auftakt des Freiwilligentages in Lampertheim, erinnerte Dirk Eichenauer beim Pressegespräch. Acht Jahre später arbeite der damalige Bürgermeister Erich Maier als freiwilliger Helfer mit. Er sprach den Anwesenden wohl aus dem Herzen, als er sich und den Ehrenamtlichen für den 15. September nicht solch schweißtreibende Gluthitze wünschte, wie sie derzeit herrscht.

Erich Maier als Projektleiter sowie Clubmeister und Simone Weyand als Präsidentin vertraten den Rotary-Club Lampertheim. Die Mitstreiter des Clubs wollen das Projekt Baumhain im Stadtpark weiterführen, das sie vor Jahren begonnen haben. „Wir bringen eine Tonanlage zum Haus am Römer mit“, sagte Helmut Wehe, Mitglied der Musiker-Initiative Lampertheim (MIL). Das Motto der MIL-Mitglieder heißt „Komm und spiele mit!“ Dann ist Gelegenheit für die Bevölkerung, mit professionellen Musikern zu spielen. „Interessierte können auch ihre eigenen Musikinstrumente mitbringen“, ergänzte Wehe.