Am Bildschirm Häkeln lernen

Lampertheim.Handarbeiten liegen voll im Trend. Vor allem in der kalten und ungemütlichen Jahreszeit nehmen viele Erwachsene Nadeln und Wolle oder Garn in die Hände, um hübsche Unikate entstehen zu lassen. Geübte frönen dann ihrem Hobby.

Auch für Kinder sind Handarbeiten eine kreative Beschäftigung. Vor allem jetzt, wo die Freizeitgestaltung eingeschränkt ist. Wenn Kinder Häkeln, Sticken, Nähen oder Stricken lernen möchten, sind sie bei Birgit Kühr richtig. Die Textilkünstlerin und Handarbeitsfachfrau gibt verschiedene Kurse, normalerweise als Präsenzveranstaltung vor Ort. Doch wegen der Corona-Beschränkungen hat sie sich umgestellt. Derzeit gibt sie einen Häkel-Online-Kurs für eine vierte Klasse einer Wormser Grundschule. Denn während der Pandemie kann Birgit Kühr nicht mit den Kindern und Lehrerinnen im Klassenraum zusammensitzen und die Techniken erklären. „Die Klassenlehrerin hat die Schüler im Vorfeld befragt, welche Handarbeit sie gerne lernen möchten“, erklärt Kühr. Über das Interesse, die Ausdauer und die Begeisterung der Mädchen und Jungen freut sie sich sehr.

„Für die Arbeiten brauchen die Schüler echtes Fingerspitzengefühl, das die Feinmotorik verbessert. Sie betätigen sich mit Herzblut und konzentrieren sich“, hat Kühr erfahren. Außerdem stelle sich beim Arbeiten gute Laune ein und mache die Kinder stolz, etwas geschafft zu haben. So haben einige der Kinder mit großer Freude meterlange Luftmaschenketten gehäkelt. Obendrein könne der eine oder andere Viertklässler auch seine Angehörigen motivieren, sich mit Handarbeiten zu beschäftigen.

Die Grundtechniken des Häkelns vermittelt Birgit Kühr mithilfe des Internets. Ihre Schüler erhalten einen Link, über den sie die Informationen abrufen können. Für zu Hause hat sich Kühr die nötige Ausstattung zum Fotografieren und Filmen gekauft. Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Form von Text, Bildern und kurzen Videos zeigt sie beispielsweise, wie Luftmaschen gehäkelt werden.

Ohne „digitalen Schnuller“

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Kinder fürs Handarbeiten zu interessieren. In der Gruppe motivieren sich die Kinder gegenseitig und es macht mehr Spaß“, betont Kühr. Sie wisse, wie gut es Kindern tut, wenn sie mit ihren Händen kreativ sind, anstatt dauernd mit dem „digitalen Schnuller“ abzuhängen.

„Mich hat Corona in den letzten Monaten dazu gebracht, meine Homepage neu aufzubauen und einen Newsletter zu versenden. Ich möchte die digitalen Inhalte auf einer professionellen Kursplattform anbieten, auf die Kinder einfach zugreifen können“, so Kühr. Eigentlich sei sie technisch nicht sehr talentiert, aber mit diesem Ziel vor Augen habe sie sich in wochenlanger Arbeit mit viel Liebe zum Detail „durchgefrickelt“. „Meine drei erwachsenen Kinder haben mir ab und zu geholfen und mir Feedback gegeben“, verrät Kühr. Nun hat sie einen Online-Weihnachtskurs erstellt. Der passe gut in die Adventszeit, ist die Lampertheimerin überzeugt.

Info: Infos unter textilkreativclub.de, E-Mail: birgitkh@yahoo.de

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020