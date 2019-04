„Am Ende muss Stadt entscheiden“

Herr Engelhardt, wie stehen Sie zur Bürgerinitiative, die sich für die Errichtung einer Kulturstätte auf dem künftigen Biedensand-Campus stark macht?

Christian Engelhardt: Ich beobachte das mit Interesse. Doch am Ende ist es die Stadt, die entscheiden muss. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass man viele Synergien schöpfen könnte, wenn die Stadt mit ihren Kulturtreibenden und Vereinen gemeinsam mit den Schulen eine solche Einrichtung nutzen würde. Vielversprechend erscheint mir in diesem Zusammenhang die räumliche Anbindung der Lampertheimer Musikschule an den schulischen Musikunterricht.

Wie würden im Fall einer solchen Einrichtung die Kosten verteilt?

Engelhardt: Das hängt vom Ausbau und dem jeweiligen Nutzungsaufwand ab, wer welchen Ausbau benötigt. Die Nutzung muss ergänzend zu dem sein, was die Schulen an Räumlichkeiten bereits haben, zum Beispiel eine Aula. Schulen verknüpfen mit einer solchen Veranstaltungsstätte andere Erwartungen als etwa Musik- oder Theatergruppen. Aus der Praxis einer anderen Kommune: Der Kreis kann für seine von Schulen genutzten Sportstätten auf Tribünen verzichten. Sie fallen deshalb ins Ausgabenressort der Gemeinde, die einen Ausbau gefordert hat und müssen deshalb von der Kommune finanziert werden.

Warum muss sich die Stadt bis Sommer entscheiden, ob sie im Hinblick auf den Neubau einer Kulturstätte mit dem Kreis gemeinsame Sache machen will?

Engelhardt: Der zeitliche Druck ergibt sich aus den enorm steigenden Schülerzahlen. Wir können nicht länger warten und die Schüler auf unbestimmte Zeit in Containern unterbringen. Deshalb brauchen wir von der Stadt baldmöglich Planungssicherheit. urs

