Am Freitag himmlisches Einkaufsvergnügen bis in die Nacht

Lampertheim.Nicht nur, wer noch Geschenke für seine Lieben braucht, sollte sich diesen Termin vormerken: Am Freitag, 21. Dezember, ab 18.30 Uhr veranstaltet das Stadtmarketing gemeinsam mit der Lampertheimer Geschäftswelt zum zwölften Mal ein Candlelight-Shopping in der vorweihnachtlichen Innenstadt. Insgesamt öffnen 22 Geschäfte ihre Türen und verlocken mit tollen Aktionen und Angeboten zum Schlendern – begleitet von Weihnachtsmusik, Glühweinduft und fünf „Engeln“, die Lose verkaufen. Auch der „Südhessen Morgen“ macht mit. Unsere Geschäftsstelle in der Kaiserstraße 45 hat von 18.30 bis 23 Uhr geöffnet. Hereinschauen lohnt sich auf jeden Fall, denn Besucher können an diesem Abend nicht nur Eintrittskarten für alle möglichen Veranstaltungen in der Region kaufen, sondern auch gewinnen. Zum Beispiel für David Garrett oder Udo Lindenberg in der Mannheimer SAP-Arena oder für die Dinosaurier-Show „Im Reich der Giganten“. Feuerkelche und Fassadenbeleuchtung sorgen auch beim „Südhessen Morgen“ für ein stimmungsvolles Ambiente. Das abendliche Einkaufserlebnis beginnt um 18.30 Uhr auf dem Schillerplatz mit der Öffnung des 21. Fensters des Adventskalenders der Schillerschule und der Begrüßung durch Bürgermeister Gottfried Störmer. Für Musik sorgen die Trompeter der städtischen Musikschule. Unser Bild zeigt Bürgermeister Gottfried Störmer, die ehemalige Spargelkönigin Nadine II. und die Engel bei der Eröffnung im vorigen Jahr. / lex

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.12.2018