Am Puls der Politik

Lampertheim.Auf Einladung des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, reiste der Lampertheimer Behindertenbeirat nach Berlin. Nach der Anreise am späten Abend mit einem barrierefreien Busunternehmen bezog die Reisegruppe ihre Zimmer in einem zentral gelegenen Hotel. Der zweite Tag in Berlin begann schon sehr früh mit dem Besuch des Kleisthauses, dem Amtssitz des Beauftragten.

Hier wurden der Gruppe die geschichtlichen Hintergründe des Kleisthauses erklärt. Im Verlauf kam Jürgen Dusel persönlich dazu, so dass Fragen gestellt werden konnten, die er anschaulich und für jeden verständlich beantwortete. Nach einer kurzen Vorstellung der Aufgabenbereiche des Behindertenbeauftragten ging die Gruppe schnell in eine lebhafte und interessante Diskussion über. Ob die Inklusion in den Arbeitsmarkt, die Barrierefreiheit in öffentlichen und privaten Gebäuden oder die Probleme mit der Krankenkasse für die Beschaffung notwendiger Hilfsmittel – die Diskussion zeigte deutlich, dass aktuell noch viel Handlungsbedarf besteht.

Im weiteren Verlauf wurde den Teilnehmern das Bundesarbeitsministerium vorgestellt. Am Nachmittag stand ein geschichtlicher Programmpunkt an: der Besuch der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum. Wechselnde Ausstellungen sollen über die ständige Präsentation hinaus bewirken, dass jüdische Geschichte plastisch und begreifbar wird. Das Centrum Judaicum ist eine Informationsstelle für jüdisches Leben und sieht sich als Brücke zwischen ost- und westeuropäischem Judentum, indem es jüdische Positionen zu Themen der Zeit formuliert.

Der folgende Tag in Berlin startete nach einem Sicherheitscheck mit dem Besuch des Reichstags. Dort stiegen die Lampertheimer dem Parlament sprichwörtlich aufs Dach. Sehenswert war nicht nur der Blick über Berlin von der Dachterrasse aus, auch die neue Glaskuppel des Reichstages beeindruckte. Im weiteren Tagesverlauf wurden Reichstagsgebäude und Plenarsaal besichtigt. Die ganze Zeit begleitete Dusel die Gruppe.

Am Nachmittag stand ein Informationsgespräch und eine Führung im Stasi-Museum Berlin auf dem Programm, den die Gruppe ausfallen lassen musste, da die Aufzüge des Hauses defekt waren und somit kein barrierefreier Zugang möglich war. Stattdessenging es auf kleine Stadtrundfahrt mit dem Bus zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

Weltbekannt als Wahrzeichen des Berliner Westens ist die Turmruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten neuromanischen Kirche, die heute ein Museum und Mahnmal für den Frieden ist. Am nächsten Morgen war die viertägige Berlinreise zu Ende. red

