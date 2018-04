Anzeige

Hofheim.Der Landfrauenverein Hofheim feiert am Samstag, 14. April, ab 18 Uhr im Bürgerhaus sein 60-jähriges Bestehen. Eingeladen sind die Mitglieder und ihre Partner sowie geladene Gäste. Im Rahmen der Feier werden auch Jubilarinnen geehrt. Die Besucher dürfen sich auf einen Rückblick auf die Vereinsgeschichte freuen. Eingeplant ist auch ein Auftritt der „Sunny Sees“, der Line-Dance-Gruppe des Bezirkslandfrauenvereins.

Zu den demnächst anstehenden Aktivitäten des Landfrauenvereins zählen ein Tagesausflug an die Saarschleife am Mittwoch, 16. Mai, und eine Fahrradtour an Pfingstmontag, 21. Mai. Die Gymnastikgruppe innerhalb des von Birgit Biebesheimer geleiteten Vereins trifft sich regelmäßig donnerstags um 20 Uhr in der Schulturnhalle. Die „Strickliesels“ kommen immer dienstags um 19.30 Uhr im Vereinsraum des Bürgerhauses zusammen. fh