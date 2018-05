Ampel nicht mehr auf Rot

Anzeige

Für die Landesbehörde Hessen Mobil ist das Teilstück auf hessischem Territorium aber zu kurz. Eine Sanierung habe die Behörde laut dem Lampertheimer SPD-Fraktionsvorsitzenden Marius Schmidt an die Bedingung geknüpft, dass auch die Stadt Mittel für eine innerörtliche Sanierung der Ortseinfahrt bis zur Kurve am Schloss Rennhof bereit stellt. Nur dann lohne sich die Maßnahme.

Koalition will Gelder freigeben

„Dieser Verantwortung wird die Stadt Lampertheim nachkommen“, verkündete Schmidt nach Rücksprache mit Finanzdezernent und Erstem Stadtrat Jens Klingler. Die SPD wolle sich als Teil der rot-gelben Koalition für entsprechende Gelder im Haushaltsplan 2019 einsetzen, dessen erster Antrag schon am 2. Juni diskutiert werde. Er sei zuversichtlich, dass „Hessen Mobil 2019 bereit ist, sich zu bewegen“.

Während es in Hessen an der Bereitschaft und den Geldern mangelte, war im Nachbarland lange ein ganz anderes Problem entscheidend. „Die Kassen sind prall gefüllt, aber uns fehlen die Tiefbau-Ingenieure“, so Kleinböck. Die ziehe es wegen der besseren Bezahlung und dem Fachkräftemangel in die Baubranche. Nun aber könnten Hüttenfelder und Hemsbächer gleichermaßen aufatmen.

„In Baden-Württemberg stehen die Ampeln schon auf Grün, in Hessen noch auf Gelb“, fasste SPD-Landtagskandidat Marius Schmidt zusammen. Nun will sich das länderübergreifende Bündnis dafür einsetzen, die drei Sanierungsabschnitte miteinander zu koordinieren. Kleinböck habe sich deshalb schon mit Hessen Mobil verständigt, die Landesstraße „in einem Rutsch“ zu sanieren.

Die Initialzündung zur Straßensanierung gab übrigens ein Hemsbacher Bürger. „Ich kaufe in Hüttenfeld immer Spargel, habe akuten Handlungsbedarf gesehen“, erzählte Alfred Moos. Über die SPD wurde der Kontakt zu Kleinböck und nach Hessen hergestellt. Und so hofft Moos, künftig nicht mehr „Angst vorm Achsbruch“ haben zu müssen.

