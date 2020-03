Amphibien auf Hochzeitsreise

Lampertheim.Die Temperaturen steigen langsam an und es regnet reichlich. Wärme und ein feuchter Lebensraum sind zwei wichtige Kriterien, die Amphibien für ihre Wanderung benötigen. Auch in Lampertheim erwachen jetzt wieder Kröten, Frösche und Bergmolche.

Einige NABU-Vereinsmitglieder der Lampertheimer Gruppe waren auf dem Gebiet der Grube Feuerstein und haben Amphibien und Laich entdeckt. „Vor allem zur Fortpflanzung müssen die Amphibien das Wasser aufsuchen“, erklärt NABU-Vorstandsmitglied Anke Diehlmann. Gegenüber der Grube Feuerstein befindet sich Wald und von diesem Winterquartier aus machten sich die wechselwarmen Kleintiere auf dem Weg zum Laichgewässer. Damit sie ihre Hochzeitsreise unbeschadet überstehen und für Nachwuchs sorgen können, sperrt die Stadt Lampertheim die unbefestigte Straße zwischen dem Wald und der Grube Feuerstein ab. Bis jetzt seien vereinzelt Amphibien in Richtung Feuersteinsee unterwegs gewesen und laichten dort ab, sagen die Naturschützer. Sie haben beispielsweise Springfrösche beobachtet und deren Laich entdeckt, aus dem später die Kaulquappen schlüpfen, die sich noch später in kleine Frösche verwandeln.

Wildschweine an Tümpeln

„Für die Wanderung der Amphibien muss es an die zehn Grad warm und feucht sein“, erklärt Diehlmann. „Sie sind abends und am zeitigen Morgen, wenn es dunkel ist, aktiv“, fügt Dieter Melchior hinzu. Das Vorstandsmitglied bedauert, dass der Maschendrahtzaun, der die Grube Feuerstein eingrenzt, beschädigt ist. Die Naturschützer hatten kleine Tümpel angelegt, damit die Amphibien dort ablaichen können und die Jungtiere sich störungsfrei entwickeln könnten. Dort sollte der Laich vor den Fischen im See geschützt werden. Doch die Tümpel besuchten nun andere Räuber. Wildschweine seien durch den defekten Zaun geschlüpft und bedienten sich an der Wasserquelle, an Amphibien und am Laich.

Die Grube Feuerstein sei ein schützenswertes Biotop und diene als Rückzugsgebiet für bedrohte Tiere und Pflanzen wie auch die ehemalige Storchenstation mit ihrem Teich, deren Gelände dem Hessen Forst gehört. „Diesen Lebensraum gilt es zu erhalten“, betont Anke Diehlmann. Schließlich sei in den Biotopen auch die Zauneidechse (Reptil des Jahres 2020) zu finden.

Naturschützer fordern Zaun

„Mit der Erneuerung des maroden Maschendrahtzauns um die Gelände Feuersteingrube und Storchenstation und zum Schutz der Laichablage für die Amphibien werden wir die Lebens- und Reproduktionsbedingungen für geschützte Arten wieder verbessern“, hofft die Naturschützerin. Denn die Vereinsmitglieder mussten feststellen, dass die Zahl der zum Teil streng geschützten Amphibienarten stark rückläufig ist. „Amphibien gehören zum ökologischen Gleichgewicht“, gibt Diehlmann zu bedenken. Eine ungestörte Reproduktion der Amphibien werde zum einen durch Fische, die vermutlich im Feuersteinsee ausgesetzt wurden, behindert. Aber auch der steigende Wildwechsel, insbesondere der Wildschweine, gefährde den Amphibienbestand stark. Ein Wildschutzzaun könnte das Problem lösen. „Eine Erneuerung ist aus unserer Sicht dringend angezeigt und unausweichlich“, verdeutlichen die Lampertheimer Naturschützer.

Der NABU Hessen bittet indes die Autofahrer um Rücksichtnahme. Sie sollten in der Dämmerung vorsichtig fahren. Wo Kröten, Frösche und Molche unterwegs sind, sollte man auf Tempo 30 heruntergehen, um die Tiere nicht unnötig zu gefährden“ empfiehlt Dominik Heinz, Amphibienexperte des NABU Hessen. Hinweisschilder an den Straßenrändern weisen auf Streckenabschnitte hin, in denen besonders viele Amphibien wandern.

