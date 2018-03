Anzeige

Lampertheim.Ein Amtsgericht ist nicht irgendeine Behörde. Als Baustein einer unabhängigen Rechtsprechung kommt ihm eine wichtige demokratische Funktion zu. Es erfreut sich denn auch der permanenten Aufmerksamkeit durch die Landesjustizbehörden. Doch aufgrund ihrer infrastrukturellen Verflochtenheit wirkt sich eine solche Einrichtung auch stärkend auf den Standort aus.

Auf diese Funktionalität, die sich aus der regionalen und lokalen Verortung eines Gerichts ergibt, hat jetzt Justizstaatssekretär Thomas Metz hingewiesen. Mit seinem Besuch bei Amtsgerichtsdirektor Lothar Schwarz unterstrich der ehemalige Kreisbeigeordnete zu Wochenbeginn das hohe Ansehen, welches das Amtsgericht im Justizministerium genießt.

Dies wird auch deutlich in der Bereitschaft Wiesbadens, in die Sicherheit der Einrichtung zu investieren. So verfügt das Amtsgericht inzwischen über eine Außenlage, die Unbefugten den Zugang verwehrt. Auch wurden die Einlasskontrollen verstärkt, um die Sicherheit der Gerichtsangestellten wie der Prozessbeteiligten zu gewährleisten. Die Investition in die Sicherheit hat sich das Justizministerium in diesem Jahr 165 000 Euro kosten lassen.