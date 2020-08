An die Pinsel und los!

Lampertheim.Der Lack ist ab: Das Vereinsgelände der Naturfreunde benötigt an mehreren Stellen einen neuen Anstrich. Beim Freiwilligentag am Samstag, 19. September, machen sich die Ehrenamtlichen von 8 bis 16 Uhr an der Grillhütte, den Parkbänken sowie der Kinderspielhütte zu schaffen. Für die Instandhaltungsarbeiten rund um das Vereinsheim am Sandtorfer Weg 141 sucht der Verein noch Helfer.

„Die Grillhütte und die Holzbänke müssen gestrichen werden“, erklärt Susanne Moser. Sie ist zweite Vorsitzende beim Verein, leitet mit ihrem Mann Swen aber auch eine Kindergruppe. An deren Kinderspielhütte stehen für handwerklich begabte Helfer kleinere Reparaturen an. „Außerdem sollen dort wieder funktionstüchtige Bänke hin, damit die Kinder mehr Platz zum Sitzen haben“, sagt Susanne Moser. ksm

Info: wir-schaffen-was.de oder lampertheim.de

