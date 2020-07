Die CGT-Fastnacht brachte zum vorerst letzten Mal Leben in die Jahnhalle. © Nix

Lampertheim.Die Turnabteilung des TV Lampertheim hat sich für die Sommerferien etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto „Ran an die Stifte, fertig und los“ können alle Kinder und Jugendlichen Bilder zu ihrem schönsten Turn- und Sporterlebnis malen. Ziel des Vereins ist es, eine möglichst große Bilderwand in der Jahnhalle zu erschaffen, um damit wieder etwas Leben in die Halle zu bringen. Zeichnen, Malen, Kleben oder Falten – die Teilnehmer können die freien Tage in den Sommerferien nutzen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Die Kunstwerke sollten bis Freitag, 14. August, in der Jahn-Turnhalle (Briefkasten, Am Sportfeld 6, 68623 Lampertheim) oder im Weltladen (gegenüber der Domkirche) abgegeben werden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.07.2020