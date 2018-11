An Präsenz arbeiten

Lampertheim.Die B-Jugendlichen des TV Lampertheim (TVL) hatten die Altersgenossen des TV Trebur zu Gast. Von Anfang an entwickelte sich ein schnelles und abwechslungsreiches Spiel, bei dem die TVler in der ersten Hälfte dem Gast ebenbürdig waren. Mit von den Trainer Dirk Keller und Michael Unger eingeübten Spielzügen überlisteten sie immer wieder die gegnerische Deckung mit klugem Spiel über die Außen oder variantenreichem Anspiel an den Kreis.

Nach zehn Minuten stand es 5:5, auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieb man mit dem favorisierten TV Trebur auf Augenhöhe. Mit nur einem Tor Rückstand (12:13) begann man die zweiten 25 Minuten. Leider konnten die Lampertheimer das Niveau der ersten Halbzeit nicht halten, so dass Trebur recht schnell mit 19:14 in Führung ging. Es zeigte sich wieder, dass mit einer besseren körperlichen Präsenz und konditionellen Fortschritten in Zukunft noch mehr möglich sein wird. Am Ende stand eine 20:28-Niederlage, die sich auch dank einer guten Torhüterleistung in Grenzen hielt.

Es spielten: Paul Biedermann, Laurin Geyer, Niklas Schmitt, Lars Fetsch, Jannik Reiber, Till Miksch, Nick Kühr, Nico Greschner, Aaron Liffers, Jannik Huthmann, Marcus Schmitt, Nils Göbel, Nils Freyer. red

