Anderer Standort im Gespräch

Reichspogromnacht

Bürgermeister-Rede im Internet: „Erinnerung in Alltag platzieren“

Das alljährliche Gedenken – die Erinnerung an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 – könne und solle wegen der Corona-Pandemie nicht einfach „ausfallen“. Dies erklärte Bürgermeister Gottfried Störmer am Montagvormittag am ...