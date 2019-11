Andrang beim Kindertag

Lampertheim.Mitten in den dunklen und trüben Novembertagen fand der Kindertag der Evangelischen Lukasgemeinde zum Thema „Das Lichterhaus“ regen Anklang. In der Andacht lernten die Kinder die Goldene Stadt, das Himmlische Jerusalem, kennen, in der wir auch nach dem Tod ein Zuhause finden. Die Kinder erzählten von Haustieren, die schon gestorben sind, und wünschten sich, dass ihre Großeltern am besten uralt werden sollen. Tröstliche und helle Lieder vertrieben Ängste und Sorgen und nach der Frühstückspause baute sich jedes Kind ein Lichterhaus. Der nächste Kindertag findet am Samstag, 7. Dezember, statt. Von 10 bis 12 Uhr startet die Weihnachtsbäckerei in der Notkirche und im Anschluss daran werden die Rollen für das Krippenspiel im Heiligabendgottesdienst um 15 Uhr verteilt. Pfarrerin Sabine Sauerwein und ihr Team freuen sich auf Kinder, die den Familiengottesdienst an Heiligabend mitgestalten wollen. red (Bild: Lukasgemeinde)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.11.2019