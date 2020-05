Anführer einer Schlägerei verurteilt

Lampertheim/Bensheim.Als eine „hoch gefährliche Handlung, die zum Tode hätte führen können“ beschrieb Jens Aßling, Vorsitzender Richter der zwölften Großen Strafkammer am Landgericht Darmstadt, die ebenso feige wie brutale Attacke auf einen jungen Flüchtling aus Afghanistan auf dem Bensheimer Bahnhofsvorplatz. Während des Winzerfestes im Jahr 2017 hatte eine „bis auf die Zähne bewaffnete“ Gruppe von mindestens zehn jungen Männern den damals 18-Jährigen mit Fäusten, Tritten, Eisenstangen, Baseballschlägern, Knüppeln, einem Schlagring, einem machetenähnlichen Messer und einem Zimmermannshammer misshandelt und dabei schwer verletzt. Unter anderem wurde ihm der Schädel eingeschlagen und der Kiefer gebrochen. Der Anführer, so Aßling, habe die „Ehre der Schwester, beziehungsweise Familie, klar stellen wollen.“ Er nannte es einen Zufall, dass der Geschädigte noch am Leben sei.

Die Kammer verurteilte den Drahtzieher, einen inzwischen 22 Jahre alten, türkischstämmigen Deutschen aus Lampertheim, wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren. Die Jugendkammer hatte den bislang nicht vorbestrafte Täter am 14. Dezember 2018 bereits der gefährlicher Körperverletzung für schuldig erklärt und gegen ihn eine Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren verhängt.

Komplizen weiterhin unbekannt

Auf die Revision der Staatsanwaltschaft hin, hatte der Bundesgerichtshof das Darmstädter Urteil wegen eines Rechtsfehlers teilweise aufgehoben und an eine andere Strafkammer zurückverwiesen. Der Tötungsvorsatz, so die BGH-Richter, sei nicht ausreichend geprüft worden. „Welche Schlussfolgerungen zu ziehen waren“, bezeichnete Aßling als „naheliegend.“ Das objektive Tatgeschehen indes wurde als rechtskräftig anerkannt und stand im zweiten Prozess nicht mehr zur Debatte. Richter Aßling sprach in der zweiten Hauptverhandlung von „klaren, eindeutigen Vorgaben des BGH und deutlichen Schlussfolgerungen“ sowie einer „außergewöhnlichen Prozesssituation.“

Schließlich war es nicht der Angeklagte, der mit dem Hammer mehrfach auf den Hinterkopf des Opfers einschlug und ihm dabei lebensgefährliche Verletzungen beibrachte, sondern einer seiner bis heute unbekannt gebliebenen Komplizen. Dessen Namen wollte er ebenso wenig preis geben wie die der übrigen Schläger. Da der 22-Jährige seinen Freund dabei beobachtet habe, wie dieser mit den spitzen Zacken des Hammers mehrfach auf den Kopf des Jungen eingeschlagen hat, habe er dessen Tod billigend in Kauf genommen, urteilten die Richter. Bis heute leidet der Flüchtling, der im Prozess als Nebenkläger auftrat, unter den Folgen der Tat. Er musste nicht nur mehrere schwere Operationen und Klinikaufenthalte über sich ergehen lassen, sondern musste zudem wegen vieler Fehlstunden die Realschule abbrechen: „Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich einmal war.“

Der Angeklagte war es, der seine Freunde am Abend es 6. September 2017 am Bensheimer Bahnhof versammelt hat. Dort hatte er sich mit dem Flüchtling, den er beschuldigte, seine jüngere Schwester auf dem Schulhof „angemacht“ und belästigt zu haben, verabredet. Das arglose Opfer hatte er bereits zuvor per WhatsApp-Nachrichten als „ehrenlosen Hund“, „Bastard“ und „Hurensohn“ beleidigt und gedroht, es umzubringen.

Am Bahnhofsvorplatz umzingelte die Angreifer ihr Opfer, prügelte und trat auf es ein. Der Auftraggeber, der vor Gericht aussagte, er habe „niemanden umbringen sondern nur reden“ wollen und habe mit den Hammerschlägen nichts zu tun („die Situation ist außer Kontrolle geraten“), traktierte den jungen Afghanen mit Fäusten, Tritten und einem Schlagring. Er schritt auch dann nicht ein, als sein Freund weiter mit dem Hammer auf den Kopf des bereits am Boden liegenden Schwerverletzten einschlug.

Gefährliche Hammerschläge

„Er wusste, dass die Hammerschläge auf den Kopf tödlich sein können. Dazu braucht es kein Medizinstudium. Aber es war ihm egal, ob das Opfer getötet wird“, stufte Oberstaatsanwalt Wolfgang Sattler das Verhalten des Angeklagten ein, das er als bedingten Tötungsvorsatz bezeichnete: „Er hat die Folgen billigend in Kauf genommen.“ Sattler beantragte die Verhängung einer Jugendstrafe von fünf Jahren wegen versuchten Totschlags. Verteidiger Norman Reeb plädierte auf gefährliche Körperverletzung. Nebenklägervertreter Achim Flauaus (Bensheim) vermisste „wirkliche Reue“ und kritisierte, dass der Angeklagte bis heute keinen seiner Mittäter benannt habe.

Auch Kammervorsitzender Aßling thematisierte in der mündlichen Urteilsbegründung die mangelnde Bereitschaft, des 22-Jährigen, Verantwortung für sein Tun und die Folgen zu übernehmen: „Er hat innerlich noch immer nicht verstanden, um was es geht. Aus nichtigem Anlass wurde jemand fast ins Jenseits befördert. Es gab keinen Grund, sich zu rächen.“

Der Angeklagte zeigte sich bereit, ein Schmerzensgeld in Höhe von 10 000 Euro an den Geschädigten zu zahlen. Die Kammer äußerte sich hingegen positiv zu der Forderung der Nebenklage auf Zahlung einer Gesamtsumme von 20 000 Euro.

