Von der Antragsstellung bis zur Zusage ging alles sehr schnell, wie Heike Kissel-Eltrop bestätigte. Yvonne Reis war durch eine Kollegin aus Hüttenfeld auf diese Idee gestoßen. „Wir öffnen uns somit nach außen, das erleichtert den Übergang in die Kita“, so Reis, die das Projekt in Akkordzeit mit ihrem Ehemann Thomas in Alleinregie vorbereitete, Spielsachen und Matten bestellte.

„Jeder ist willkommen“, will Reis eine ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben wie die beiden Vorgänger in Lampertheim und Hüttenfeld. In den kommenden Wochen soll auch die Anfahrt entsprechend ausgeschildert werden. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.05.2018