Angebote der AWO kommen bei Mitgliedern gut an

Kreisvorsitzender Ludwig Kern (r.) ehrt Angelika Wenning (l.). © jkl

Lampertheim.In einer entspannten Atmosphäre richtete die Lampertheimer Arbeiterwohlfahrt am Samstagnachmittag ihre Jahreshauptversammlung aus. Erste Vorsitzende Walburga Jung konnte in ihrem Bericht von einem ruhigen Geschäftsjahr berichten, in dem sich die Mitglieder oft von ihrer geselligen Seite gezeigt hätten. Egal ob Fastnacht, Fischessen, Planwagenfahrt, Bingo-Nachmittag oder Ausflug in den Mannheimer Luisenpark – die Beteiligung sei stets gut gewesen. Das Gleiche galt für den gemeinsamen Urlaub in Bad Griesbach im niederbayerischen Rottal. Auch die für die kommenden Monate geplanten Veranstaltungen sind bereits fast ausgebucht. Für die Jahresfahrt nach Bad Wörishofen im Juni sind schon 40 Plätze vergeben. „Ich denke, wir sind ausgelastet“, sagt Jung gut gelaunt angesichts von 20 feststehenden Terminen in diesem Jahr und der ausgezeichneten Resonanz.

Ähnlich großer Beliebtheit erfreut sich die von der AWO in Lampertheim betriebene Kleiderstube in der Blücherstraße. „Sie war 2018 an 42 Tagen geöffnet und das bedeutete jedes Mal Arbeit für zehn ehrenamtliche Helfer“, bedankte sich Jung bei den hilfsbereiten Mitgliedern. Die Auslastung der Kleiderstube habe sich im vergangenen Jahr zusätzlich erhöht, weil das Bürstädter Pendant geschlossen wurde. AWO-Kreisvorsitzender Ludwig Kern nutzte die Gelegenheit, der Lampertheimer Stube eine „vorbildliche Führung“ zu bescheinigen. Da die Vereinskasse ein sattes Plus aufwies, war die einstimmige Entlastung des Vorstandes keine Überraschung.

Im Anschluss ehrte Kreisvorsitzender Kern Angelika Wenning für ihre 15-jährige sowie Liselotte Hahl und Gertrud Birli für ihre zehnjährige Zugehörigkeit zur Arbeiterwohlfahrt. Die Wahlentscheidungen des Tages: Elly Klotzbach und Doris Pschibilski wurden zu Beisitzern, Traude Müller und Christine Kämmerling zu Kassenprüfern bestimmt. jkl

© Südhessen Morgen, Montag, 25.03.2019