Angekommen, aber noch immer heimatlos

Lampertheim.Mit Salwa SMS zu schreiben, hat etwas Irritierendes. Zunächst. Man kommt nicht sofort drauf, was genau es ist. Grammatik, Groß- und Kleinschreibung, Interpunktion – alles völlig korrekt. Das ist fast schon einzigartig unter den zahllos dahingeschluderten digitalen Mitteilungen, die auf Smartphones kursieren. Dieses kleine Detail unserer Begegnung gewinnt umso mehr an Bedeutung als dass die 25-Jährige nicht aus Deutschland stammt. Sie und ihr Lebensgefährte Salim sind aus dem syrischen Aleppo geflohen und haben sich inzwischen an ihr Leben in Lampertheim gewöhnt. Ein Leben mit eigener Wohnung und festem Arbeitsplatz. Sie teilen das Schicksal vieler Menschen, die so gerne als Vorzeige-Migranten bemüht werden: Etwas bleibt unerfüllt, etwas ganz Entscheidendes. Heimat. Ein Gespräch.

Der Kontakt dazu läuft über Salwa. Sie ist 2012 aus dem syrischen Aleppo geflohen. Es waren viele Stationen, bis sie nach Lampertheim kam, wo sie bis heute bleiben sollte. Aber Deutschland war immer ihr Ziel. Deshalb hat sie, kaum hier, sofort angefangen, die Sprache zu lernen – mittels kleiner Anleitungen auf dem Handy. Das war in einem Flüchtlingscamp im mittelhessischen Gießen. Heute spricht sie so gut Deutsch, wie sie es schreibt. Ihr Lebensgefährte Salim (27) kann es fast genau so gut.

Flucht vor Bomben und aus Liebe

Um Irritationen zu vermeiden: Wir nennen die Beiden Salwa und Salim, weil es in ihrer Kultur nicht üblich ist, Nachnamen zu benutzen. Salwa Nanah und Salim Salama, das wäre in deutschem Umgang korrekt. „Aber bei uns in Syrien ist es die größte Förmlichkeit, Frau Salwa und Herr Salim zu sagen. Niemand nennt den Nachnamen, der steht nur in den Papieren“, erklärt die junge Frau.

Apropos Papiere: Dem deutschen Standesamt fehlen noch Dokumente aus der Heimat. Eigentlich wären Salwa und Salim längst verheiratet. Sie sind in der Nachbarschaft aufgewachsen und ein Paar, seit sie 14 und er 16 waren. Ihre Familie ist mit ihr aus Aleppo geflohen, zunächst in die Türkei. Das war 2012. Er hat sich im Jahr darauf auf den Weg gemacht zu ihr. „Wir sind vor den Bomben geflohen und Salim aus Liebe zu mir.“ Was für eine Geschichte. Salim will nicht aufhören zu strahlen. Bis wir auf das Dröhnen der Militärhubschrauber und die fürchterlichen Detonationen zu sprechen kommen, die allgegenwärtige Lebensgefahr seit Beginn des sogenannten Bürgerkriegs 2011 in Syrien.

Nach dem Abitur in Aleppo hatte Salwa sich schon für einen Studienplatz beworben, aber die Familie wollte sich in Sicherheit bringen. Salim hat in der alten Heimat Elektrotechniker gelernt. Heute ist er als Elektromonteur bei einer Firma in Worms angestellt. Salwa macht in einem renommierten Mannheimer Industrieunternehmer eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Die Beiden wohnen zur Miete in Lampertheims Süden.

Zurückzugehen keine Alternative

Perfekt. Dann ist doch alles gut geworden nach diesen schlimmen Erlebnissen in Syrien und auf der Flucht. Und Lampertheim ist ihre neue Heimat. „Ja“, sagen beide, „es ist alles gut geworden, und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass man uns hier aufgenommen hat.“ Aber?

„Unsere Heimat haben wir verloren. Syrien ist nicht mehr unsere Heimat. Wir sind zu lange weg, und es hat sich zu vieles verändert. Wir wollten nicht zurück, auch nicht, wenn dort Frieden ist. In Lampertheim sind wir zu Hause, ja. Aber Heimat fühlt sich anders an.“

Den beiden jungen Leuten fehlt das, was Heimat ausmacht: Familie, vertraute Orte, ihre kulturelle Umgebung. Aber vor allem auch Freunde. Außer den beiden Menschen, die sie zunächst bei sich aufgenommen hatten, sei da niemand. „Wir sind sehr gesellig“, sagt Salwa. „Aber es kommt keine dauerhafte Freundschaft zustande.“ Sie glaube, viele Deutsche seien sehr skeptisch gegenüber Fremden.

Die Beiden stimmen dem Gedanken zu, dass diese Skepsis möglicherweise auf Gegenseitigkeit beruht. Und dass sich noch viele Möglichkeiten ergeben können, wenn sie das wollen.

