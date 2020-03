Angestrebtes Fahrverbot gescheitert

Hofheim.Neben der geplanten Sparkassen-Schließung standen noch weitere Punkte auf der Agenda des Ortsbeirates: Das angestrebte Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr in der Bahnhofstraße kommt nicht zustande. Bürgermeister Gottfried Störmer informierte, dass eine Überprüfung durch Hessen Mobil ergeben hätte, dass die Zahl der Lastwagen verträglich sei und der zulässige Lärmpegel tags wie nachts nicht überschritten werde.

In seinen Mitteilungen ging der Verwaltungschef auch auf das Thema „Alte Schule“ ein, die Ende der 1970er Jahre an den Kreis übertragen wurde. Bei einer Nutzung müsse die Stadt daher einen finanziellen Aufwand betreiben. Noch nicht aufgetragen werden konnte die Markierungshilfe auf der Lindenstraße in Höhe der Unterführung. Trauungen im Hofheimer Alten Rathaus kosten auch weiterhin 21 Euro mehr als Eheschließungen im Lampertheimer Trauzimmer. Daran habe auch ein Magistratsbeschluss über die Gebührensatzung nichts geändert. Dies wurde mitgeteilt.

Bis zur Mai-Sitzung des Ortbeirats soll eine neue Lautsprecheranlage mit mehreren Mikrofonen für die Ortsbeiratssitzungen im Bürgerhausfoyer zur Verfügung stehen. Von einem Mehrwert sprach Ortsvorsteher Alexander Scholl in Zusammenhang mit der neuen Tonanlage in der Trauerhalle, die für eine deutlich bessere Akustik sorge. 100 000 Euro sind im städtischen Haushalt für die Fachplanung der Neugestaltung des Hofheimer Bahnhofsvorplatzes vorgesehen. Da keine Verbesserungsvorschläge zu dem Planungsvorschlag eines Masterstudenten der TU Kaiserslautern eingegangen seien, soll die Fachplanung nun zeitnah ausgeschrieben werden.

Rund 650 Hofheimer unter den 3800 ausgewählten Lampertheimern wurden Anfang der Woche zur Mitwirkung an der Sicherheitsinitiative „KOMPASS“ aufgefordert. Interessierte Hofheimer können ihre Erfahrungen einbringen. fh

