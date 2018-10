Angriff auf Lachmuskulatur

Hofheim.Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen der Hofheimer Theatergruppe „Die Krautstorze“ für die Premiere des Dreiakters „Was e Theater“ am Samstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerhaus.

Dreimal wöchentlich wird derzeit im Bühnenbild geprobt, das seit Ende September aufgebaut ist. Insgesamt vier Vorstellungen werden angeboten. Nach der Premiere geht es weiter am Sonntag, 28. Oktober, sowie am Samstag, 3., und Sonntag, 4. November. Alle vier Vorstellungen beginnen jeweils um 19 Uhr.

Die Gruppe um ihre Erste Vorsitzende Miriam Gorniotzek ist voller Tatendrang und entsprechend optimistisch, dass die Hofheimer die vier Vorstellungen gut annehmen werden. Dabei treffen die Besucher auf viele altbekannte Gesichter wie etwa Armin Tremmel, die neue Vorsitzende Miriam Gorniotzek, Ute Timme, Martina Vock, die ehemalige Vorsitzende Petra Bickelhaupt, Jürgen Hofmeister und Christian Jänchen. Mit Robin Vollhardt gibt es ein neues Gesicht in der Theatergruppe. Regie führt in gewohnter Art und Weise Rudi Bickelhaupt.

Der von zwei Pausen unterbrochene Dreiakter nennt sich im Original „Alles Bauerntheater“ und stammt aus der Feder von Erich Koch. Allzu viel will die Theatergruppe von ihrem neuen Werk noch nicht preisgeben.

So viel vorab: Der ebenso arbeitsscheue wie trinkfeste Bauer Alfons, verkörpert von Armin Tremmel, verbringt seine Zeit nur allzu gerne in der Gaststube. Seine Frau Agnes (Ute Timme) kommt dahinter, dass er mit der Kellnerin anbändeln will und holt mit Unterstützung ihrer Schwester Hilde (Petra Bickelhaupt) zum Gegenschlag aus. Dieser ist der Bauer schon längst ein Dorn im Auge. Die Geschichte nimmt ihren Lauf und verspricht einen starken Angriff auf die Lachmuskeln der Besucher.

Acht Euro kostet eine nummerierte Sitzplatzkarte, die in der neu eröffneten Geschenkewerkstatt in der Hofheimer Kirchstraße 2 zu erwerben ist. fh

