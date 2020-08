Angst vor gefräßigen Störchen

Lampertheim.Die Klapperstörche bringen keine Kinder, sondern Probleme: So jedenfalls sehen es Gerd Knecht, Vorsitzender des Lampertheimer Ortsbauernverbandes, und Willi Billau, Vorsitzender des Regionalbauernverbands Starkenburg. Sie beklagen, dass Meister Adebar inzwischen in zu großer Zahl in der Region anzutreffen ist und durch seinen immensen Hunger nicht nur Frösche oder Eidechsen frisst. Auch kleine Hasen und junge Rebhühner stünden auf seinem Speiseplan.

Wenn der Appetit der Störche anhalte, seien bestimmte Tierarten – wie das Rebhuhn – vom Aussterben bedroht, meinen die Landwirte und fragen sich nun, wie man dem Weißrock Einhalt gebieten könne.

„Ganz unproblematisch ist die Sache nämlich nicht. Da die Störche inzwischen hier überwintern, ist die Überlebensrate um einiges höher. Der Mensch greift erst dann ein, wenn das Fass überläuft“, befürchtet Billau.

Einer seiner Kollegen habe auf einem Feld im Bruch Kompost für die Bodenfruchtbarkeit ausgebracht, und schon seien zahlreiche Langschnabel im Anflug gewesen, schildert der Bauernfunktionär. Klaus Hillerich, Naturschützer aus Groß-Umstadt, der auch im Vogelpark Störche beringt, kennt solche Szenarien: „Wenn ein Storch auf Futtersuche ist, fliegt er Runden und wenn er etwas Essbares sieht, dann stürzt er sich darauf. Das ist das Zeichen für andere Störche, dass es dort Nahrung gibt.“ So komme es schnell zu einer Ansammlung mehrerer Artgenossen.

Mahlzeit hinterm Mähdrescher

„Außerdem werden in Lampertheim die Felder beregnet, wodurch die Weißstörche hier gut Nahrung finden wie beispielsweise Regenwürmer“, erläutert der Experte weiter. Oft stolzierten die großen Vögel auch mit gesenkten Kopf hinter einem Mähdrescher her, da Kleintiere bei der maschinellen Getreideernte gehäckselt würden. Diese kleinen Happen seien für die Weißkittel ebenfalls eine willkommene Mahlzeit genauso wie Mäuse, die bei der Mahd aufgescheucht würden. Allerdings komme es sehr selten vor, dass ein Weißstorch einen neugeborenen Hasen oder ein Kaninchenjunges verschlinge, meint der Fachmann. Und schon gar nicht seien sie in der Lage, größere Tiere zu zerkleinern.

Das bestätigt Hermann Joachim von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße. Auch dass die Weißkittel Rebhühner in größerem Maße zu sich nehmen, hält er für unwahrscheinlich. „Falls überhaupt mal ein sehr junges Küken.“

Wegen der größeren Menge an Störchen nun in die Population einzugreifen, lehnen sowohl Hermann Joachim als auch Klaus Hillerich ab. „Das regelt die Natur selbst“, erklären sie unisono.

„Sind zu viele Brutpaare vor Ort, haben die Störche untereinander Stress und es gibt erbitterte Kämpfe“, erläutert Hillerich. Der Stress wiederum verursache weniger Eier und verringere überdies den Bruterfolg.

Was den Bestand der Rebhühner angeht, hält Hermann Joachim weniger die Störche für eine Gefahr als die moderne Landwirtschaft. „In einer industriellen Agrarlandschaft – wie wir sie auch im Ried haben – finden die Rebhühner einfach viel zu wenig Schutzzonen“, erläutert er. Die Flächen seien viel zu groß. Machen Greifvögel oder andere Raubtiere auf die Rebhühner Jagd, bräuchten diese beispielsweise wesentlich mehr Feldhecken, um sich verstecken zu können.

Allein den Bauern dafür die Schuld zu schieben, will Hermann Joachim nicht. „Die können ja auch nur nach den Regeln produzieren, die ihnen Politik und Markt vorgeben“, meint er nachdenklich.

