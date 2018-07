Anzeige

Hofheim.Die Kriminalbeamten der Polizei in Lampertheim suchen Zeugen, die den Diebstahl eines Anhängers aus Aluminium im Wert von 2600 Euro in der Erzbergerstraße in Hofheim bemerkt haben. Der Anhänger des französischen Herstellers „Remorque“ stand gesichert im Hof eines Wohnhauses. Die Diebe haben laut Polizeibericht in der Nacht zu Freitag über das etwa 1,20 Meter hohe Tor gegriffen, um es zu öffnen. Dann zogen sie offenbar den Anhänger vom Hof, nachdem sie das Sicherungsschloss geknackt hatten. Der silberfarbene 2,53 Meter lange und 1,50 Meter hohe Anhänger hat eine Ladeklappe, ähnlich einem Pferdeanhänger. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich unter Telefon 06206/ 9 44 00 melden. pol