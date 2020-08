Anlaufen, ausholen, abräumen

Lampertheim.Ein freudiges „Ja!“ ertönt auf der mittleren Bahn. Lina reißt ihre Arme hoch. Sie hat die Kugel mit Schwung gerollt und gleich mehrere Kegel umgestoßen. Zuvor hatte Daniela Schenk, Jugendsportwartin des Vereins Lampertheimer Kegler, den Ferienspielkindern erklärt, wie die Bewegungsabläufe im Kegeln sind.

Kinder, die in den vergangenen Jahren schon mal bei den Keglern in der Biedensandhalle zu Gast waren, wissen Bescheid: Sie tragen saubere Turnschuhe, nehmen die Jugendkugeln zur Hand, stellen sich an die Anlauflinie und üben die drei Anlaufschritte. Ein Bein geht in den Ausfallschritt, der Wurfarm macht eine Ausholbewegung und schon rollt die Kugel in Richtung Kegel. Lina schafft es, die Kugel in der Mitte der glatten Bahn auf die Reise zu schicken. „Von kleineren Kindern kann die Kugel auch mit beiden Händen festgehalten und geworfen werden“, erklärt Schenk.

Nach einigen Probewürfen wird das beliebte Teamspiel „Tannenbaum“ durchgeführt. „Das ist immer der Renner bei den Ferienspielen“, sagt die Jugendsportwartin. Hier gilt es, mit möglichst wenigen Würfen die Zahlen in einem „Tannenbaum“ abzuräumen. Die älteren Jungen jubeln, sie haben den Wettbewerb gewonnen. „Letztendlich sind alle kleinen Kegler die Gewinner“, betont Daniela Schenk. Sie und die beiden Betreuer des Vereins, Ute Ofenloch und Toni Alves, stehen den Mädchen und Jungen beratend zur Seite. Jedes Vereinsmitglied an einer Bahn. „Heute sind zwölf Ferienspielkinder da, die anderen Jahre hatten wir mindestens 50 Kinder zu Besuch“, bedauert Schenk die coronabedingten Einschränkungen.

„Auch wenn es für uns Kegler mehr Aufwand ist, wir haben sofort zugesagt, dass bei uns der Ferienspaß stattfinden kann“, erläutert Schenk. Die Flaschen mit Desinfektionsmittel gegen Sars-CoV-2 stehen bereit, um die verwendeten Materialien keimfrei zu machen. Plötzlich weht ein verführerischer Duft nach Pommes frites durch den Raum. Theo Kelidis, der Pächter der Gaststätte, hat die Lieblingsspeise der Kids zubereitet. „Chicken Nuggets kommen noch“, ruft der Gastronom.

„Es wäre schön, wenn ein Ferienspielkind im Verein hängen bleiben würde“, wünscht sich Schenk und erklärt: „Denn bei uns gibt es Wettkämpfe im Einzel und in der Mannschaft. Die U10 ist für Kinder von acht bis zehn Jahren und die U14 von zehn bis 14 Jahre“. Außerdem berichtet sie stolz, dass die Damenmannschaft in die Landesliga 1 aufgestiegen ist.

„Leider konnte wegen der Ausbreitung des Corona-Virus noch nicht gefeiert werden“, fügt Ute Ofenloch hinzu. Ob der Spielbetrieb im September wieder aufgenommen werden kann, sei fraglich. „Schließlich steigen die Zahlen der Neuerkrankten“, sagt Ofenloch besorgt. roi

