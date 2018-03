Anzeige

Die Leon-Hilfe-Inseln befinden sich in Geschäften, Praxen und anderen Einrichtungen. Über das Manko, dass die nicht unbedingt an den Schulwegen liegen oder zu den Zeiten, in denen die Kinder unterwegs sind, geöffnet haben, sei man sich bewusst, aber eine generelle Präsenz könne nicht gewährleistet sein, so Störmer. swa

Info: Liste unter lampertheim.de/ familie-soziales-bildung

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.03.2018