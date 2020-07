Anmelden für Gespräche

Lampertheim.Die aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzten Bürgersprechstunden bei Bürgermeister Gottfried Störmer (Bild) in der Kernstadt und den Stadtteilen werden wieder angeboten. Bürger können nach telefonischer Anmeldung unter 06206/935-256 und unter Nennung des Themas ihr Anliegen vortragen.

Die Sprechstunden in Hofheim finden an folgenden Terminen jeweils mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Außenstelle statt (gegebenenfalls abweichende Uhrzeiten sind angegeben): 22. Juli, von 18 bis 19 Uhr, 2. September von 17.30 bis 18.30 Uhr, 14. Oktober von 18 bis 19 Uhr sowie 4. November von 18 bis 19 Uhr. In Hüttenfeld finden die Sprechstunden an folgenden Terminen jeweils montags im Bürgerhaus statt: 20. Juli von 17.30 bis 18.30 Uhr, 7. September von 18 bis 19 Uhr, 12. Oktober von 18 bis 19 Uhr sowie 23. November von 18 bis 19 Uhr.

Einmal im Monat, üblicherweise jeden zweiten Samstag, bietet der Bürgermeister eine Sprechstunde in der Kernstadt in den Räumlichkeiten des Stadtmarketings (Domgasse 9) zwischen 9 und 10 Uhr an. Die Termine sind: 22. August, 12. September, 17. Oktober, 14. November und 12. Dezember. red (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.07.2020