Anmeldungen noch bis Sonntag möglich

Lampertheim.Am Sonntag, 1. März, ist Anmeldeschluss für alle An-, Um- und Abmeldungen für das kommende Semester der Musikschule Lampertheim. Darauf weist die Einrichtung hin.

Neben dem vielfältigen Angebot an instrumentalen und vokalen Unterrichtsfächern bietet die Musikschule vielfältige Kammermusikprojekte und Ensembles wie klassische Ensembles, Kinderchor, Bläserband und Rockbands. Speziell für Erwachsene werden Gitarrengruppen zur Liedbegleitung angeboten mit einem neuen Anfängerkurs, der im April startet. Gerne besucht wird auch der Babykurs für Kleinkinder ab sechs Monaten in Begleitung eines Elternteils. Auch hier sind noch Plätze frei. Besonderes Interesse findet das neue Instrument an der Musikschule, die Harfe. Informationen gibt es auf der Homepage (musikschule-lampertheim.de). red

