Anna Beck glänzt mit dem Luftgewehr

Anzeige

Hüttenfeld.Den sechsten und letzten Wettkampf der Frühjahrsrunde 2018 für Luftdruckschützen trugen die teilnehmenden Schützen beim SV 1923 Hubertus in Lampertheim aus. Insbesondere bei diesem Wettkampf steht die Geselligkeit und der Erfahrungsaustausch zwischen Schützen ganz unterschiedlicher Leistungsstufen im Vordergrund und werden beim gemeinsamen Beisammensein gepflegt. Das bietet sich beim Rundenabschluss an, da die Siegerehrung in gemütlicher Runde bei Gegrilltem, Salaten sowie Kaffee und Kuchen stattfindet. Auch diese Aktion wird von den teilnehmenden Vereinen gemeinsam organisiert, indem jeder Salate und Kuchen beisteuert.

Die Mannschaftszugehörigkeit wird für den jeweiligen Wettkampf der Frühjahrsrunde per Losentscheid getroffen. Daher schießen in jeder dieser Mannschaften Schützen aus unterschiedlichen Vereinen. Wie immer wurden die Auflageschützen den Teams separat zugelost, um die Mannschaftsergebnisse nicht zu verfälschen. Die Teams starten unter den Farben blau, gelb, grün, rot und schwarz. Gewertet werden die jeweils fünf besten Schützen innerhalb eines Teams. Am Abschlusswettkampf nahmen 41 Schützen teil.

Ganz oben auf das Podest an diesem letzten Wettkampftag kam das blaue Team mit großartigen 1910 Ringen. Hierzu trug der Auflageschütze Hermann Schulz mit 394 Ringen bei. Doch schon dicht dahinter folgte Jugendschützin Anna Beck mit 391 Ringen, die am Vormittag bereits bei den Hessischen Meisterschaften in Frankfurt einen Meistertitel errungen hatte. Das gleiche gilt für Markus Stumpf, der 380 Ringe zum Teamergebnis beisteuerte. Marion Bauer erzielte 378 Ringe, und Hans-Dieter Beck komplettierte mit 371 Ringen, so dass Manuel Arnold mit 362 Ringen, Pistolenschützin Karina Hahl mit 334 Ringen und Michael Manns, ebenfalls mit der Luftpistole, mit 316 Ringen nicht gewertet wurden.