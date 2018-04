Anschluss finden, wenn man neu ist

Anzeige

Frau Egle, warum braucht Lampertheim ein „Drop In“?

Antje Egle: Weil es vielen so geht wie mir, als ich nach Bürstadt gezogen bin. Auch in Lampertheim gibt es Baugebiete und damit verbundenen Zuzug. Dann ist man neu hier und kennt erst mal niemanden. Gleichzeitig ist man in einer neuen Lebenssituation mit Kind, man hat Fragen und möchte sich neu orientieren. Im „Drop In“ kann man Menschen kennenlernen und sich über die Lebenssituation austauschen.

Was unterscheidet ein „Drop In“ von anderen Krabbelgruppen oder Mütter-Treffs?