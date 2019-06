Ansteckende Fröhlichkeit

Lampertheim.Betritt man die Wohnung von Liselotte Beck, muss man erst überlegen, wer eigentlich das Geburtstagskind ist – so fit schaut die Lampertheimerin noch aus. 90 Jahre ist sie geworden und sucht mit ihrem Lachen und ihrem Optimismus ihresgleichen.

Mit ihrem fröhlichen Wesen und ihrer Lebhaftigkeit unterhält die Jubilarin alle Geburtstagsgäste. Am Tisch saßen neben Sohn Uwe mit Familie unter anderem Erster Stadtrat Jens Klingler, der die Glückwünsche der Stadt überbrachte, und Pfarrer Sven Behnke, der die Segenswünsche der Lukasgemeinde dabei hatte.

Geboren wurde Liselotte Beck in Lampertheim und musste, wie so viele ihres Jahrgangs, nach der Grundschule erst mal ein sogenanntes Pflichtjahr absolvieren. Im Haushalt musste sie helfen, und die Bezahlung war dürftig, wie sie sich erinnert. Im Elternhaus mangelte es auch nicht an Arbeit, denn die Familie besaß Spargeläcker, und so war der Arbeitstag immer reichlich ausgefüllt.

1950 fand sie eine Arbeitsstelle bei Böhringer, wo sie bis 1961 in der Materialverwaltung arbeitete. In der Freizeit ging man damals hauptsächlich zum Tanz in den Reichsadler. Hier lernte sie auch ihren späteren Mann kennen. „Er konnte so gut tanzen und singen“, erinnert sie sich. 1953 wurde geheiratet, Sohn Uwe kam 1965 zur Welt. Eine Enkelin gehört mittlerweile auch zur Familie.

Nicht immer hat es das Schicksal mit ihr gut gemeint, denn Liselotte Becks Mann erkrankte schwer und starb schon 1988 mit 56 Jahren. Er war unter anderem als Stadtverordneter für die SPD aktiv.

Bis zum Tod ihres Mannes sang Liselotte Beck 33 Jahre lang mit ihrer schönen Altstimme im evangelischen Kirchenchor. Auch das Wandern und Turnen gehörten zu ihren Hobbys. Noch heute ist sie Mitglied im Odenwaldklub und im TV Lampertheim.

„Ich denke, dass mein Glauben mir so eine gute Gesundheit geschenkt hat“, sagt die Lampertheimerin und auch Pfarrer Behnke findet es schön, dass die Jubilarin Kraft aus ihrem Glauben schöpft. Gerne verbringt sie Zeit in ihrem Garten. Unisono war man bei der Verabschiedung der Meinung, dass Liselotte Beck durchaus die 100 Jahre in Angriff nehmen kann. sto

