Anstrengung zahlt sich für Schwimmer aus

Lampertheim.Die Internationalen offenen Süddeutschen Meisterschaften im Schwimmen für Menschen mit und ohne Behinderung fanden in Darmstadt unter Beteiligung von 41 Mannschaften statt. Damit trotz körperlicher Unterschiede ein fairer Wettkampf möglich ist, werden die Zeiten je nach Voraussetzungen des Starters anders gewertet. So war häufig nicht der Schwimmer, der die schnellste Zeit erreicht hat, sondern oft der, der dafür die größte Anstrengung erlebt hat, vorne.

Die SG Neptun Lampertheim hatte bei dieser besonderen Veranstaltung 13 Schwimmer am Start. Die 50 Meter lange Bahn in der Traglufthalle Darmstadt war der erste Test für die Schwimmer auf der eher ungewohnt langen Bahn. Trotz dieser Erschwernis wurden gute Zeiten erschwommen, die dazu führten, dass die Lampertheimer Athleten 22 Mal das Podest besteigen durften.

In der weiblichen Wertung starteten im Jahrgang 2007 Julie Brenner, im Jahrgang 2004 Charlize Bololoi (Platz 2 über 100 Meter Brust), Hannah Mörstedt (Platz 2 über 50 Meter Freistil und Platz 3 über 50 Meter Rücken), im Jahrgang 2003 Rosa Bretschneider (Platz 1 über 50 Meter Rücken in 0:40,1, Platz 2 über 50 Meter Freistil und Platz 3 über 100 Meter Freistil) und Annika Staatsmann (Platz 2 über 100 Meter Brust). Die ein Jahr ältere Malvine Barchfeld erreichte Platz 2 über 100 Meter und Platz 3 über 50 Meter Freistil. Ihre gleichaltrige Mitschwimmerin Kira-Patricia Scholz Platz 1 über 100 Meter Schmetterling (1:39,03) und Platz 3 über 100 Meter Rücken, 100 Meter Freistil sowie über 50 Meter Schmetterling. Die 4 x 50-Meter-Freistilstaffel belegte in der Besetzung Rosa Bretschneider, Charlize Bololoi, Malvine Barchfeld und Hannah Mörstedt Platz 3.

Bei der männlichen Wertung starteten im Jahrgang 2008 Philipp Uebach (Platz 1 über 50 Meter Freistil 0:35,09), im Jahrgang 2007 Jayden Bololoi (Platz 2 über 100 Metr Brust), im Jahrgang 2004 Lukas Jesussek (Platz 3 über 100 Meter Freistil sowie über 100 Meter Rücken), und Tim Uebach (Platz 1 über 50 Meter Freistil in 0:27,87 und 50 Meter Schmetterling in 0:33,4, Platz 2 über 100 Metr Brust und über 100 Meter Freistil). Als ältester Schwimmer startete im Jahrgang 1997 Benjamin Medert und erreichte Platz 2 über 200 Meter Brust. Die 4 x 50-Meter-Freistilstaffel in der Besetzung Philipp und Tim Uebach sowie Lukas Jesussek und Benjamin Medert belegte ganz knapp Platz 4.

Am Ende konnten alle Schwimmer glücklich zurück fahren. red

© Südhessen Morgen, Montag, 11.03.2019