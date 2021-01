Antworten am Telefon

Lampertheim.Am Dienstag, 19. Januar, starten auch in Hessen die Corona-Impfungen der über 80-jährigen. Einige Senioren sind verunsichert. „Wir bekommen täglich Anrufe von älteren Mitbürgern, die aufgrund der Flut an Informationen nicht mehr weiter wissen“, bestätigt Bürgermeister Gottfried Störmer.

Deswegen bietet die Stadtverwaltung jetzt ein Seniorentelefon an, in dem sich Ratsuchende informieren können. „Damit wollen wir eine Hürde für diejenigen abschaffen, die nicht über einen Internetanschluss verfügen“, so Störmer. Die Telefonnummer wird den Senioren in einem persönlichen Schreiben mitgeteilt, welches sie den nächsten Tagen in ihrem Briefkasten finden werden. Am Seniorentelefon werden Mitarbeiterinnen der Verwaltung alle Fragen rund um die erste Phase der Corona-Impfung so gut und ausführlich wie möglich beantworten.

Zusätzlich enthält das Schreiben weitere hilfreiche Telefonnummern zum Thema Impfungen. Darüber hinaus legt die Stadtverwaltung in allen Arztpraxen sowie Apotheken in der Spargelstadt einen Leitfaden zur Corona-Impfung aus, der kostenlos mitgenommen werden kann. red

