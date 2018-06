Anzeige

Neuschloss.Im November wurde der Kanal in Neuschloß mit Schwallspülern ausgestattet. Diese Elemente stauen das Wasser auf und spülen die Ablagerungen in einem Wasserschwall weg. Seither haben die Geruchsbelästigungen abgenommen, wie die Vorsitzende der Bürgerkammer, Carola Biehal, in der jüngsten Sitzung bestätigte.

Biehal wie auch Erster Stadtrat Jens Klingler berichteten dennoch von Beschwerden, die vereinzelt gemeldet würden. Diese Reaktionen seien wichtig, um das System möglichst optimal auf die realen Verhältnisse abstimmen zu können, meinte Klingler während der Sitzung. Technisch sei es möglich, eine weitere – dritte – Schwallklappe einzusetzen oder zusätzliche Spülungen zu veranlassen. Wer unter kanalbedingten Geruchsbelästigungen leidet, kann dies auf der Internetseite neuschloss.net kundtun.

Für die Verlegung der Bushaltestelle von der L 3110 an den Beamtenbau wurde laut Klingler das Planungsbüro Wetzel beauftragt. Die Bauarbeiten sollen in den Sommerferien ausgeschrieben werden. Unterdessen haben sich Anwohner in Ulmen- und Ahornweg über zu schnelle und hupende Busfahrer beschwert. Im Ulmenweg, der den Ahornplatz streift, befindet sich eine von insgesamt drei Bushaltestellen neben jener an der L 3110 sowie am Waldfriedhof. Eine Streichung der Haltestelle im Ulmenweg wäre aus Sicht des Pressesprechers der Bürgerkammer, Michael Bayer, aber problematisch, da etliche Bewohner dann weitere Wege zu den verbleibenden Haltestellen in Kauf zu nehmen hätten. Der Ulmenweg wird von den Linien 602 und 605 angefahren, die wichtige Stationen in Lampertheim beziehungsweise die Pestalozzischule ansteuern.