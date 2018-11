Appell: Jagen – aber mit Sinn

Hüttenfeld.„Das ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild, weidmännisch jagt, wie sich’s gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt“, zitierte Dekan Peter Kern zu Beginn seiner Predigt ein Gedicht von Oskar von Riesenthal. Die Besucher in der voll besetzten Herz-Jesu-Kirche staunten nicht schlecht, als der Pfarrer eine kleine Flasche Jägermeister unter dem Ambo hervorzog und erklärte, dass genau dieses Zitat das Etikett des bekannten Kräuterlikörs ziert.

Kern übertrug die Botschaft des Gedichts nicht nur auf die Überfischung der Weltmeere und die rücksichtlose Jagd nach Trophäen wie Elfenbein, sondern auch auf das unersättliche Streben nach Reichtum, Erfolg und Ehre. Die Jagd müsse stets einen Sinn haben, Menschen sollten nicht kopflos konsumieren, predigte Kern.

Hüttenfelder Tradition

Die Hubertusmesse, die zum dritten Mal in Herz Jesu gefeiert wurde, ist in Hüttenfeld eine kleine Tradition. Zelebriert wurde die Messe in diesem Jahr von Dekan Peter Kern und Pfarrvikar Claus-Peter Stockh. Als besonderer Höhepunkt wurde die Feier von den Schriesheimer Jagdhornbläsern und der Jagdhornbläsergruppe des Schützenvereins Siedelsbrunn 1933 musikalisch gestaltet. Um den schallenden Hornklängen der Bläsergruppen zu lauschen, waren Gäste aus nah und fern zur Messe gekommen.

Der Altarraum war herbstlich geschmückt und traditionell mit einem Hirschgeweih und dem legendären Kreuz dekoriert, die als Symbole des Heiligen Hubertus gelten, aber auch auf der bekannten Jägermeisterflasche zu finden sind. Nach dem Gottesdienst gab es am Ausgang für jeden Besucher einen Kräuterschnaps und im Pater-Delp-Zentrum ließ man den Abend bei Glühwein und Wildbratwurst ausklingen.

Dekan Kern hatte die Feier nach dem Schlusssegen mit dem Wunsch beendet, der Likör möge auch ein paar nervenberuhigende Kräuter enthalten, das könne man in den Lampertheimer Gemeinden unter den gegebenen Umständen gut gebrauchen. Damit spielte er auf die überraschende Beurlaubung Pfarrer Patrick Fleckensteins an, der bis dahin für die drei katholischen Gemeinden zuständig war und auch zur Einführung der Hubertusmesse in Hüttenfeld beigetragen hatte.

An diesem Donnerstag, 15. November, wird Patrick Fleckenstein vor dem Gottesdienst in der Lampertheimer Kirche St. Andreas um 19.30 Uhr eine Stellungnahme zu den Umständen seiner Beurlaubung abgeben. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Rainer Brauksiepe lädt auch die Hüttenfelder Katholiken dazu ein.

